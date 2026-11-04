María Eugenia Carreño asume viceministerio en Interior bajo Alejandro Ordóñez

La abogada María Eugenia Carreño llega al Ministerio del Interior como viceministra del Diálogo Social, nombrada por Alejandro Ordóñez.

El Ministerio del Interior de Colombia confirma la llegada de la abogada María Eugenia Carreño para ocupar el cargo de viceministra del Diálogo Social. Esta designación se produce en un contexto donde Alejandro Ordóñez aún no se ha posesionado oficialmente como titular de la cartera ministerial. La ausencia de Ordóñez responde a su salida previa de la Procuraduría General de la Nación y la posterior renuncia de Rodrigo Lara. Mientras tanto, Iván Cancino ejerce la interinidad como Ministro de Justicia.

Carreño y Ordóñez: Aliados desde la Procuraduría

María Eugenia Carreño trabajó estrechamente con Alejandro Ordóñez durante su mandato en la Procuraduría General. Su trayectoria incluye funciones como delegada para asuntos electorales. Además, lideró el seguimiento a la adjudicación de la Ruta del Sol. Este proyecto generó controversias relacionadas con sobornos de Odebrecht. En ese momento, Carreño no detectó irregularidades en la gestión.

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Polémicas sobre salud pública y decisiones disciplinarias

La carrera de Carreño ha estado marcada por acusaciones graves. Fue señalada de alterar documentos de la Organización Mundial de la Salud. Estas acciones buscaban impedir que la píldora del día después entrara en el Plan Obligatorio de Salud. También destituyó a Alonso Salazar en Medellín en 2012. Salazar fue alcalde entre 2008 y 2011. La decisión ocurrió justo después de su gestión municipal.

Sanciones políticas y recuperación de derechos

La Procuraduría inhabilitó a Salazar por 12 años por participación indebida en política. Se alegaron vínculos con grupos armados en las elecciones locales de 2011. Salazar negó estas acusaciones ante Blu Radio. Denunció una actitud omisiva de las autoridades. El fallo se ratificó en doble instancia. Posteriormente, el Consejo de Estado revirtió la sanción. Salazar recuperó sus derechos políticos definitivamente.

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Otro caso: Juan Carlos Abadía y la cárcel

Carreño también destituyó al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Lo hizo en 2010 por el mismo cargo de participación indebida en política. Abadía recuperó sus derechos políticos tras impugnaciones. Sin embargo, su situación cambió radicalmente. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en febrero de 2024. Recibió 21 años y 7 meses de prisión. Los delitos incluyen peculado y contrato ilegal.

Nuevos nombres y afinidad conservadora

No solo Carreño llega al Ministerio del Interior. Carlos Ramiro Chávarro asumirá como viceministro general. Es cuñado del senador Alfredo Deluque. Chávarro fue presidente del Directorio Departamental Conservador del Huila. Representó al Huila en la Cámara en 2002 y 2006. Luego pasó al Senado entre 2010 y 2011. Apoyó la elección de Ordóñez como procurador. Ordóñez milita en el Partido Conservador desde joven. Algunos congresistas ven esto como una cuota partidista.