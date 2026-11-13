María Fernanda Cabal critica serie Netflix Palacio por distorsionar historia del M-19

María Fernanda Cabal cuestiona la narrativa y financiación de Palacio de Netflix, exigando esclarecimiento sobre la representación histórica del asalto al Palacio de Justicia en Colombia.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal intensificó la controversia política y social alrededor de la serie Palacio, emitida por Netflix el pasado 6 de noviembre. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram este viernes 13 de noviembre, la congresista lanzó una dura crítica contra la producción audiovisual, sus actores y la representación de los hechos del asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19.

Criticas a la narrativa y el elenco

Cabal manifestó su profunda inconformidad con la línea argumental de la serie, describiendo como una manía de los llamados izquierdistas en Colombia el intento de modificar la interpretación histórica de los eventos. La legisladora calificó de manera despectiva a los actores involucrados, acusándolos de inventar mitos para romantizar un acto de barbarie, y señaló directamente que la producción no respeta la verdad de lo ocurrido.

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La dirigente conservadora afirmó rotundamente que la toma del edificio gubernamental fue una acción criminal cometida por los miembros del M-19. Además, sostuvo que存在ió una alianza entre la guerrilla y el narcotraficante Pablo Escobar, a quien definió como el capo más sanguinario de la historia del país, vinculando directamente a la figura del narcotráfico con el atentado terrorista.

Investigación sobre la financiación

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Cabal se centró en cuestionar los recursos económicos utilizados para realizar la serie. La senadora anunció formalmente su intención de investigar de dónde proviene la financiación de la producción multimillonaria, argumentando que se está pasando por encima de las víctimas del conflicto armado. Aunque no presentó pruebas concretas de irregularidades financieras en la etapa inicial, su declaración sirvió para exigir transparencia sobre el origen de los fondos.

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La serie fue producida por la empresa Dynamo y se desarrolló tras una investigación exhaustiva de más de siete años. El proyecto incorpora documentos históricos, testimonios y entrevistas para reconstruir los acontecimientos. La grabación se llevó a cabo principalmente en Bogotá, donde se construyó un escenario de más de 4.000 metros cuadrados que reproducía la fachada de un edificio de 30 metros de altura para recrear fielmente el Palacio de Justicia original.

Elenco y representación histórica

La producción cuenta con un elenco destacado de reconocidos actores colombianos que interpretan a figuras clave de los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Natalia Reyes interpreta a Pilar Navarrete, Robinson Díaz al expresidente Belisario Betancur, y Santiago Alarcón al magistrado Alfonso Reyes Echandía. Carlos Manuel Vesga asume el papel del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, mientras que Luna Baxter interpreta a la periodista Olga Behar.

Otros miembros importantes del reparto incluyen a Mariana Gómez como Clara Elena Enciso, Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago, y Andrés Castañeda como el abogado Eduardo Umaña. También participan Camilo Amores, Valentina Acosta, Nicolás Montero y Jacobo Millán. La serie busca representar no solo a los protagonistas, sino también a familiares de las víctimas y a quienes participaron en la búsqueda de justicia tras los hechos.

Contexto y impacto en la memoria

La toma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 de noviembre de 1985 dejó un saldo de decenas de muertos y desaparecidos, incluyendo magistrados, civiles, integrantes de la fuerza pública y guerrilleros. Al día siguiente, las Fuerzas Militares completaron la retoma del edificio. La Comisión de la Verdad encontró indicios de conexiones entre el M-19 y el Cartel de Medellín, aunque el alcance exacto de la financiación sigue siendo objeto de debate histórico.

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La serie ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Mientras algunos sectores consideran que la narrativa podría suavizar la responsabilidad del M-19, otros destacan su enfoque en las víctimas y las desapariciones. Las declaraciones de Cabal vuelven a centrar el debate público en la construcción de la memoria histórica, cuarenta y un años después de la tragedia, cuestionando el papel de las producciones audiovisuales en la interpretación del pasado reciente de Colombia.