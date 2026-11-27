María Fernanda Cabal niega alianza política entre José Félix Lafaurie e Iván Cepeda tras foto en Valledupar, rechazando la reacción impulsiva del presidente Abelardo De La Espriella.

La expresidenta del Senado, María Fernanda Cabal, salió en defensa pública de su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, tras la controversia generada por una fotografía que muestra al líder gremial conversando con el senador Iván Cepeda. Este incidente ocurrió durante el Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar, desencadenando una reacción inmediata del presidente Abelardo De La Espriella, quien cuestionó la relación entre ambos. Lafaurie ha sido acusado implícitamente de establecer acuerdos políticos mediante este encuentro institucional en el Congreso Nacional. La reacción de la expresidenta senatorial busca desmentir cualquier interpretación de alianza política entre los sectores, marcando una clara distancia ideológica con el representante del Pacto Histórico. La expresidenta del Senado, María Fernanda Cabal, rechazó firmemente que se pueda interpretar ese encuentro como una alianza política, asegurando que ella y Lafaurie mantienen profundas diferencias con el senador.

Mecanismo de invitación en el congreso ganadero

Fedegán mantiene una política de apertura que incluye a diversas corrientes políticas en sus eventos nacionales. El presidente de la organización gremial explicó que la invitación al Congreso Ganadero se extiende a todos los miembros del Congreso de la República. Esta práctica busca garantizar la representación de todos los sectores legislativos en el diálogo con el agro. Recibir a un congresista no equivale a establecer un pacto político con la persona que lo ejerce. Cabal señaló que la presencia de Cepeda responde al carácter plural inherente al Congreso Ganadero. Por tanto, saludar o recibir a un representante legislativo es parte del ejercicio institucional habitual del gremio ganero.

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Distancia ideológica con Iván Cepeda

María Fernanda Cabal fue enfática al marcar su distancia política frente al senador del Pacto Histórico. Recordó que durante años ha sido una de las principales contradictoras políticas del senador Iván Cepeda en el panorama nacional. Manifestó un desacuerdo profundo con la trayectoria pública y varias posiciones defendidas por el congresista. Esta aclaración es crucial para desarmar la narrativa de alianza que ha surgido desde el Palacio Nacional. Cabal también comentó sobre los enfrentamientos históricos entre Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe. Desde su perspectiva personal, esos choques políticos terminaron fortaleciendo la posición del senador en el escenario nacional.

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Crítica a la reacción del presidente De La Espriella

La expresidenta senatorial dirigió críticas directas hacia el presidente de la República por su manejo de la situación. Consideró que Abelardo De La Espriella está interpretando de manera equivocada las imágenes del encuentro en Valledupar. Cabal juzgó la reacción del mandatario como impulsiva y poco cuidadosa ante la polarización actual. Solicitó mayor cautela antes de sacar conclusiones definitivas en un contexto político tan fragmentado. Argumentó que en un país con divisiones ideológicas fuertes, es vital diferenciar entre conversaciones institucionales y alianzas. Esta postura coincide con la explicación ofrecida por Lafaurie horas antes de la salida pública de su esposa. El titular de Fedegán defendió la obligación de los gremios de mantener interlocución con diferentes sectores.

Fractura pública entre el gobierno y el agro

La controversia ha expuesto una fractura visible entre figuras que estuvieron ubicadas en sectores políticos cercanos durante años. Abelardo De La Espriella afirmó que su administración no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos. Anunció que la política pública para el sector se discutirá directamente con los productores en lugar de los gremios. Este anuncio sigue a fuertes cuestionamientos contra Lafaurie por parte del presidente de la República. La intervención de María Fernanda Cabal ha elevado el perfil de este choque público. Se ha convertido en una protagonista clave en esta polémica que comenzó con una sola fotografía.