María José Ayazo busca visibilizar cacao y paz en Colombia en certamen internacional

La cartagenera María José Ayazo, Señorita Colombia, representa al país en el Concurso Internacional del Cacao, destacando la cultura, economía y construcción de paz detrás del fruto.

María José Ayazo, la cartagenera que ha recorrido distintos escenarios de belleza, asume un nuevo y significativo desafío como Señorita Colombia. Su objetivo principal es representar a la nación en el Concurso Internacional del Cacao. Este certamen no es solo una competencia estética, sino una plataforma para visibilizar la riqueza cultural y económica asociada a este fruto. Ayazo busca destacar las historias de las comunidades que trabajan incansablemente alrededor de la producción de cacao en diferentes territorios del país. La designación llega cargada de expectativas que trascienden la participación en un simple concurso internacional.

Trayectoria y compromiso social en Bolívar

El camino de María José Ayazo hacia esta nueva etapa está marcado por una sólida trayectoria en certámenes de belleza y un profundo compromiso social. Representó al departamento de Bolívar en el Concurso Nacional de Belleza, donde obtuvo el título de tercera princesa. Este logro fue el puntapié inicial para asumir responsabilidades mayores. Su participación en el Reinado de Independencia de Cartagena también formó parte de su preparación, un espacio con un fuerte componente cultural que exige conocimiento de las tradiciones locales. En ese reinado, las representantes tienen la responsabilidad de dar visibilidad a la cultura novembrina y a las Fiestas de Independencia. Esta experiencia le permitió cultivar el don de gente y la cercanía con la ciudadanía, habilidades esenciales para su actual misión.

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La experiencia en el Concurso Nacional de Belleza mostró otra dimensión del liderazgo femenino. Allí encontró la posibilidad de trabajar por causas sociales y representar a comunidades que a menudo permanecen invisibles. Ayazo ha convertido su paso por estos certámenes en una plataforma para acercarse a las comunidades de Bolívar. A través de su proyecto 'Sabores con el Territorio', impulsó ollas comunitarias dirigidas a niños y familias de diferentes municipios. Lo que inicialmente se planteó como una iniciativa para beneficiar a cien menores, creció significativamente gracias al respaldo de instituciones, empresas, líderes sociales y voluntarios.

El cacao como herramienta de construcción de paz

El propósito central de Ayazo es que el público comprenda que el cacao no se limita a su transformación en chocolate. Detrás de este producto existe una historia profunda de tradición, cultura y, especialmente, construcción de paz en diversos territorios. La actual Señorita Colombia ha comenzado a sumergirse en este universo. Durante su preparación, ha participado en procesos de transformación del cacao en San Jacinto. También visitó el Museo del Chocolate, experiencias que le han permitido conocer a fondo el fruto y a las personas que trabajan alrededor de él. Entiende que todo lo que hay detrás de este fruto implica una historia muy grande que va más allá de la simple industria alimentaria.

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Su trabajo social también le permitió acercarse a niñas del sur de Bolívar que veían los reinados como un escenario lejano e inalcanzable. Para Ayazo, llegar a esos territorios significó demostrarles que también podían encontrar oportunidades para cumplir sus sueños. Esta vocación de servicio fue reconocida oficialmente con la Mención de Honor Juan José Nieto Gil, en su máximo grado Antonia López. Esta distinción fue otorgada por el Congreso de la República en reconocimiento a su liderazgo y compromiso social. El trabajo en campo alcanzó una escala impresionante, llegando a veinticuatro municipios de Bolívar. En algunos encuentros, la asistencia superó las expectativas iniciales. Recuerda que en el primer municipio llegaron doscientos niños acompañados de sus familias. Posteriormente, realizaron actividades con más de trescientas personas.

Visión para el escenario internacional

Ahora, el Concurso Internacional del Cacao le plantea un intercambio cultural diferente y desafiante. Representar a Colombia en cualquier escenario internacional es, para ella, una gran oportunidad. Expresó que cuando uno entra al Concurso Nacional de Belleza, es con un sueño de representar al cien por ciento a Colombia. Llevar el nombre del país a un escenario internacional significa continuar visibilizando a Bolívar. Además, implica mostrar el trabajo que existe detrás de uno de los frutos más representativos de la gastronomía y la economía de diferentes territorios. Su recorrido le ha permitido conocer escenarios con propósitos distintos, cada uno aportando lecciones valiosas para su desarrollo personal y profesional.

Al hablar de la huella que quiere dejar en su nueva representación, Ayazo insiste en valores fundamentales como la empatía, el liderazgo y la pasión. Quiere que la gente la siga reconociendo como una mujer empática, líder y apasionada. Destacó que cuando se propone una meta, suele ser muy apasionada en querer cumplirla. Su experiencia explica por qué ha decidido enfocarse en estos valores en su nueva etapa. El compromiso social ha sido uno de los elementos que ha marcado su recorrido por los reinados. Ahora, busca aplicar esa misma pasión y empatía para contar las historias que muchas veces permanecen lejos de los reflectores, usando el cacao como un puente para la paz y el desarrollo económico.