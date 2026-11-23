La colombiana María José Marín se corona bicampeona del Women's Amateur Latin America 2026 en Guatemala con 268 golpes, consolidando su legado.

La golfista colombiana María José Marín, de 20 años, logró un hito histórico al conquistar su segundo título consecutivo en el Women's Amateur Latin America (Wala) de golf. Esta victoria la convierte en la primera participante en alcanzar el bicampeonato en la categoría femenina desde que el torneo se estableció en 2021. El evento se disputó en las instalaciones del Pulté Golf de Guatemala, donde Marín demostró un dominio absoluto sobre el campo.

María José Marín rompe récords con 268 golpes

María José Marín firmó una tarjeta final de -20 golpes sobre el par del campo, completando los 18 hoyos en un total de 268. Este resultado superó ampliamente la marca establecida por la mexicana Regina Roldán, quien cerró el torneo con 280 golpes, equivalente a -8 bajo el par. La competición contó con un total de 288 golpes permitidos sobre el par oficial, lo que resalta la precisión excepcional de la golfista de 20 años.

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Esta actuación coronó una trayectoria ascendente para la estudiante de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Marín ya se había impuesto en la edición del 2025, que se llevó a cabo en la Riviera Maya de México. Anteriormente, había terminado como subcampeona en las ediciones del 2021 y 2022, lo que evidenció su crecimiento constante hasta alcanzar la cima del ranking continental este año.

María Isabel Erricheto y Regina Roldán cierran el podio

La alegría para la delegación colombiana se duplicó cuando su compatriota María Isabel Erricheto finalizó en segundo lugar en el Wala de 2026. Erricheto completó su participación con 275 golpes, situándose a -13 bajo el par del campo. Esta actuación consolidó a ambas atletas como las principales herederas de las leyendas del golf nacional, marcando una nueva era de competitividad en la región.

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Regina Roldán, representante de México, completó el podio al finalizar en la tercera posición con un total de 280 golpes. La diferencia de puntos entre la ganadora y la tercera clasificada subraya la brecha de rendimiento que Marín estableció durante la competencia. El evento puso de manifiesto la alta calidad técnica de las jóvenes talentos que emergen desde Centroamérica y el Caribe.

María José Marín se prepara para el futuro del golf

La victoria en Guatemala suma un logro más a un palmarés ya de por sí impresionante para la golfista colombiana. En 2026, Marín también se coronó campeona del Augusta National Women's Amateur, gracias a una ronda final de solo 68 golpes, lo que le permitió terminar -4 bajo el par del campo. Esta actuación en el prestigioso torneo de Estados Unidos reafirma su estatus como una de las deportistas más promisorias del mundo.

Además de sus triunfos internacionales, Marín logró terminar octava en el campeonato nacional de Estados Unidos, una competencia de nivel muy alto que incluye a las mejores universitarias del país. Tras su victoria en el Wala del año pasado, la golfista comentó que la oportunidad de jugar tres torneos Majors fue una oportunidad de oro que supo aprovechar con una perspectiva diferente y madura.

Legado histórico y referentes del golf colombiano

El desempeño de Marín y Erricheto las posiciona como las nuevas figuras principales, siguiendo los pasos de las grandes representantes del golf en Colombia, como María José Uribe y Marisa Baena. Baena, quien compitió en la década de los 90, fue la primera golfista colombiana en ingresar al circuito profesional de Ladies PGA y ganó el HSBC Women's World Match Play Championship en 2005.

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Marisa Baena fue también la inspiración directa de María José Uribe, quien en 2007 ganó el US Women's Amateur y llevó al país a posicionarse en el plano internacional. Con estas nuevas generaciones, Colombia mantiene su racha de éxito y su capacidad para generar alegrías al país en los próximos años, consolidando una tradición ganadora en el deporte del golf.