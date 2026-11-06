María José Pizarro niega irregularidades en contratos de Deicy Jiménez

La exsenadora María José Pizarro niega irregularidades en la contratación de Deicy Jiménez y pide ser escuchada ante la Sala de Instrucción.

La exsenadora María José Pizarro quedó salpicada en el escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro. Pizarro, quien estuvo al frente de la Vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024, reconoció que Jiménez trabajó como contratista de esa dependencia.

Mediante un comunicado, Pizarro confirmó que conoció a Jiménez como contratista y anunció que quiere entregar pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión llega en medio del alboroto que se generó alrededor de su nombre dentro de este caso.

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Pizarro niega irregularidades en la contratación de Deicy Jiménez

María José Pizarro sostuvo que cumplió con las labores administrativas que le fueron asignadas en la Vicepresidencia del Senado. Según su versión, la vinculación de Deicy Jiménez se desarrolló en condiciones normales.

La exsenadora afirmó que nunca recibió quejas o reportes sobre posibles irregularidades relacionadas con el trabajo de la contratista. También negó haber participado en actos de corrupción o haber condicionado contratos públicos a cambio de favores.

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Sobre la relación que Deicy Jiménez aseguró haber tenido con Gustavo Petro, María José Pizarro manifestó que nunca tuvo conocimiento de la vida íntima o sentimental del entonces presidente. Su comunicado busca separar su gestión administrativa de los señalamientos que circulan sobre el expresidente.

Inspección en el Senado busca los contratos de Jiménez

La solicitud de María José Pizarro se conoce después de que la Corte ordenara una inspección en la Secretaría General del Senado. El objetivo es recopilar información sobre los contratos que Deicy Jiménez tuvo en esa corporación.

Entre los elementos que buscan los investigadores están los contratos, las funciones asignadas, los documentos de supervisión y las comunicaciones relacionadas con el proceso de contratación. La información sobre quién recomendó la contratación y qué funcionarios intervinieron sería relevante para esclarecer los hechos.

De acuerdo con La FM, la declaración de Deicy Jiménez habría señalado que Gustavo Petro le pidió directamente a María José Pizarro que la vinculara laboralmente y que le habría enviado su hoja de vida. Esa versión contrasta con lo dicho por la exsenadora, quien aseguró no tener conocimiento de una relación íntima entre ambos.

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Sala de Instrucción evaluará pruebas y la declaración de Pizarro

María José Pizarro pidió que su abogado gestione ante la Sala de Instrucción una diligencia para ser escuchada. Con ella, la exsenadora pretende presentar las pruebas que respaldan sus afirmaciones y contrastar su versión con los señalamientos conocidos dentro del proceso.

La exsenadora también pidió que Deicy Jiménez pueda declarar con todas las garantías y protección, sin presiones ni señalamientos públicos. Uno de los escenarios previstos es que la Sala de Instrucción examine las distintas pruebas para establecer si existen elementos que ameriten actuaciones adicionales.

Además, la información que pueda aportar Deicy Jiménez a través de su teléfono celular, entregado a la Fiscalía para los procedimientos de extracción y análisis forense, podría ser clave en el expediente. Por ahora, María José Pizarro anunció que acudirá a la justicia para presentar su versión y los elementos que, según ella, sustentan su defensa.