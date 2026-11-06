María José Pizarro niega vínculos con Deicy Jiménez y rechaza imputaciones de corrupción

La senadora María José Pizarro rechaza imputaciones de corrupción en el Pacto Histórico, asegura que su relación con Petro es política y solicita garantías para Deicy Jiménez.

La senadora colombiana María José Pizarro, miembro destacado del Pacto Histórico, ha emitido un comunicado oficial donde desmiente categoricamente cualquier implicación en presuntos actos de corrupción. Esta declaración surge en un contexto judicial delicado que involucra al expresidente Gustavo Petro y a la excontratista Deicy Jiménez, quien ha sido figura central en las investigaciones por presuntas entregas de contratos públicos a cambio de favores sexuales.

Defensa de la trayectoria laboral y política

María José Pizarro aclaró que, durante su gestión como Vicepresidenta del Congreso entre 2023 y 2024, Deicy Jiménez laboró bajo estándares administrativos ordinarios y habituales. La senadora enfatizó que en su despacho nunca se presentaron reportes ni reclamos que indicaran anomalías en la conducta o el desempeño de la funcionaria contratista.

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Además, Pizarro negó rotundamente tener conocimiento de algún vínculo sentimental entre Deicy Jiménez y el entonces presidente Gustavo Petro. Según su declaración, su interacción con el expresidente se ha mantenido estrictamente en un plano político, caracterizado por un vínculo histórico que no implica cercanía personal ni acceso a su vida privada.

Solicitud de garantías legales y protección

En el marco de estas acusaciones, la senadora ratificó que su carrera política se ha dedicado a erradicar la violencia contra la mujer y combatir la impunidad. Bajo esta premisa, Pizarro solicitó formalmente que se otorguen plenas garantías legales y esquemas de protección a la testigo Deicy Jiménez.

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El objetivo de esta petición es evitar presiones externas o señalamientos injustos hacia la testigo, asegurando un entorno seguro para el desarrollo del proceso judicial. Esta postura busca blindar los derechos de la parte testifical mientras se dilucidan los hechos bajo la jurisdicción correspondiente.

Medidas legales ante la Corte Suprema de Justicia

Para respaldar su posición, el abogado de María José Pizarro formalizó una petición ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta solicitud tiene como propósito comparecer en una diligencia judicial y radicar las pruebas documentales que sustentan su defensa frente a las investigaciones en curso.

La presentación de estos elementos probatorios constituye un paso estratégico para desvirtuar las imputaciones de cobro de dádivas o corrupción en la rama legislativa, alineándose con el principio de presunción de inocencia hasta que se resuelvan los casos específicos.

Compromiso con la reserva del proceso judicial

Respecto a la divulgación pública de los detalles del caso, la senadora acató la reserva del proceso impuesta por un magistrado del alto tribunal. Por esta razón, María José Pizarro confirmó que no concederá entrevistas adicionales sobre las actuaciones judiciales en desarrollo.

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Esta decisión responde al respeto por la institucionalidad y las normas procesales vigentes, priorizando la correcta administración de justicia sobre la exposición mediática. La comunidad política y la ciudadanía deberán esperar a que las autoridades competentes emitan sus conclusiones finales para tener un panorama completo de la situación.