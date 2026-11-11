María Lorena Gutiérrez Botero: Antioquia tiene condiciones para ser motor de inversión

La presidente de Grupo Aval afirma que Antioquia puede atraer más inversión privada si fortalece la confianza, la seguridad, la estabilidad jurídica y la capacidad de ejecución.

María Lorena Gutiérrez Botero, presidente de Grupo Aval, sostiene que Antioquia tiene las condiciones para consolidarse como uno de los principales motores de crecimiento e inversión de Colombia. Según su planteamiento, esa posibilidad depende de que el departamento avance en confianza, seguridad, estabilidad jurídica y capacidad de ejecución.

En una entrevista publicada en 2026, la directiva abordó el papel del capital privado en la transformación de los territorios. También se refirió a las oportunidades en sectores como la agroindustria, la minería formal, el turismo y la economía del conocimiento, y a la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público, las empresas y las comunidades.

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Cómo Grupo Aval gestiona la confianza como activo estratégico

Grupo Aval gestiona la confianza sobre dos pilares: cumplir lo que promete y actuar con integridad todos los días. Gutiérrez Botero explicó que este activo es la base de negocios como la banca, los servicios financieros, las pensiones, las inversiones y la infraestructura.

La presidente de Grupo Aval señaló que la confianza es escasa y que, cuando se debilita, el costo lo asumen todos. De acuerdo con su explicación, se aplazan las decisiones de inversión, aumenta la incertidumbre y los proyectos que generan bienestar avanzan más despacio.

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Para la directiva, la relación con las regiones se construye con presencia permanente e inversiones que transforman realidades. Gutiérrez Botero añadió que Grupo Aval promueve un liderazgo con claridad de propósito, consistencia en las decisiones y capacidad para construir soluciones junto a otros actores.

Cinco condiciones para la competitividad de Antioquia

Gutiérrez Botero considera que Antioquia parte de una base sólida, porque es la segunda economía del país y aporta cerca del 15% del PIB nacional. Según la entrevista, el empresariado antioqueño ha pensado históricamente en el largo plazo y ha apostado por su región.

La primera condición que menciona es la confianza para trabajar juntos. La presidente de Grupo Aval afirmó que las alianzas entre el sector público y el privado aceleran proyectos de infraestructura, educación, innovación y desarrollo social, y citó el Túnel del Toyo como ejemplo de articulación entre distintos actores.

La segunda condición es la capacidad de ejecución. Gutiérrez Botero indicó que los proyectos generan valor cuando pasan del papel a la realidad, lo que exige coordinación entre la Nación, el departamento y los municipios para reducir los tiempos de trámites, licencias y aprobaciones.

La tercera condición que la directiva plantea son reglas de juego claras y estables. Según su explicación, la inversión de largo plazo requiere confianza en las instituciones y en el respeto de los compromisos adquiridos.

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Infraestructura, reputación y retos para Colombia en 2027

Gutiérrez Botero explicó que la infraestructura muestra con claridad el valor de la confianza. Una carretera, un aeropuerto o un corredor logístico exige compromisos de décadas entre el Estado, los inversionistas y los operadores.

Según la directiva, cuando existen reglas claras, continuidad y seguridad jurídica, esa confianza se convierte en obras que generan desarrollo por generaciones. Esa misma lógica, en su visión, aplica a la inversión privada en Antioquia.

En materia de reputación, la presidente de Grupo Aval indicó que este 2026 Grupo Aval fue la compañía que más posiciones ascendió entre las 50 empresas con mejor reputación del país en el ranking Merco. Gutiérrez Botero dijo que la organización no considera ese resultado como un punto de llegada, sino como un compromiso para seguir cumpliendo.

Finalmente, la directiva planteó qué necesita Colombia en 2027 para recuperar la inversión privada como uno de los principales motores de su crecimiento económico. Según la entrevista, el propósito de Grupo Aval es contribuir a que el país sea un lugar donde las personas y las empresas tengan confianza para ahorrar, invertir, emprender y crecer.