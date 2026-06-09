María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe 2026

La joven bogotana de 15 años obtuvo la corona nacional y representará al país en el certamen internacional que se realizará en India en octubre de 2026. Con formación en Suiza, talento musical y un proyecto social de empoderamiento femenino, María Paz se perfila como una líder juvenil.

María Paz Chamorro Mora, una joven de 15 años originaria de Bogotá, ha sido coronada como Miss Teen Universo Colombia 2026, obteniendo así el derecho de representar al país en el certamen internacional Miss Teen of the Universe, que se llevará a cabo en India en octubre de 2026.

Este logro no solo destaca su belleza y carisma, sino también su formación académica y compromiso social. María Paz cursó estudios en uno de los colegios más prestigiosos de Suiza, experiencia que le brindó una visión global y multicultural.

Además, es música talentosa: toca el piano y el violín, y posee habilidades vocales que demuestran su disciplina y sensibilidad artística. Actualmente, lidera el proyecto 'Mujeres Jóvenes Empoderadas', una iniciativa que busca fortalecer la autoestima y seguridad de las adolescentes, en alianza con el movimiento 'Mujeres Empoderadas en el Mundo' dirigido por su madre. Su objetivo es ser una embajadora de la juventud colombiana, promoviendo valores como la educación, la cultura y el liderazgo transformador.

El certamen Miss Teen Universo Colombia, que durante seis años consecutivos se ha celebrado en Barranquilla, es una plataforma integral que va más allá de la competencia de belleza. Reúne a jóvenes de diferentes regiones del país para recibir formación en comunicación, pasarela, expresión escénica, liderazgo y desarrollo personal. Durante la semana de concentración, las participantes asisten a talleres sobre autoestima, inteligencia emocional y crecimiento integral, preparándolas para representar a Colombia en el ámbito internacional.

En esta edición, María Paz Chamorro destacó por su preparación y carisma, lo que le valió la corona principal. Ahora, se prepara para el certamen en India, donde compartirá escenario con delegadas de todo el mundo, llevando con orgullo la bandera colombiana y promoviendo el talento y la cultura del país. La experiencia de haber estudiado en Suiza le ha permitido desarrollar una mentalidad abierta y estratégica, enfocada en el impacto social.

Su formación internacional se combina con su amor por las artes, lo que la convierte en una candidata integral lista para brillar en el escenario mundial. María Paz representa una nueva generación de mujeres líderes, que combinan la inteligencia, la sensibilidad y el compromiso social. Su visión es demostrar que la verdadera belleza se construye desde la educación y la acción comunitaria.

Con elegancia natural y una preparación integral, se perfila como una joven capaz de inspirar a otras adolescentes a perseguir sus sueños. El certamen Miss Teen of the Universe no solo es una competencia, sino una vitrina para proyectar el potencial de la juventud a nivel mundial. María Paz espera aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de empoderamiento y unidad, demostrando que las jóvenes colombianas tienen mucho que ofrecer al mundo.

Su historia es un ejemplo de cómo la disciplina, el talento y la vocación de servicio pueden abrir puertas y crear un impacto positivo en la sociedad. Además, lidera el proyecto 'Mujeres Jóvenes Empoderadas', que ya ha impactado a cientos de adolescentes en Colombia, brindándoles herramientas para fortalecer su autoestima y liderazgo. Su meta es expandir esta iniciativa a nivel internacional durante su reinado, utilizando la plataforma del certamen para llegar a más jóvenes alrededor del mundo





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