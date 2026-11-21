La viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay afirmó que Gustavo Petro dio la orden del asesinato. Reveló advertencias previas y criticó la investigación de la Fiscalía.

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha intensificado las declaraciones sobre la investigación del asesinato de su esposo. Durante una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila, Tarazona expresó su convicción de que el presidente Gustavo Petro ordenó el magnicidio. Además, reveló detalles sobre advertencias previas al ataque que, según afirmó, no habían sido compartidas anteriormente.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente cuestionamiento hacia la actuación de la Fiscalía General de la Nación en el caso. Tarazona participó en el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad, escenario en el que también hizo referencias a los posibles responsables del homicidio. Su intervención ha reacelerado el debate político y judicial en torno a la responsabilidad del atentado que cobró la vida del político.

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Convicción personal contra el presidente

María Tarazona afirmó sin ambigüedades que considera a Gustavo Petro como el responsable de haber dado la orden del crimen. Esta conclusión se basa, según explicó, en una revisión personal del material probatorio recopilado por la Fiscalía durante un año y cuatro meses. Asimismo, se fundamenta en información y testimonios que la viuda ha recibido de manera externa al proceso judicial oficial.

Tarazona sostuvo que su señalamiento deriva de los enfrentamientos políticos que comenzaron cuando su esposo era concejal de Bogotá y Petro ocupaba la Alcaldía de la ciudad. Según su relato, Uribe Turbay ejerció una oposición constante a iniciativas de la administración distrital, como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la construcción de un tranvía por la carrera Séptima. Estas diferencias escalaron hacia una confrontación personal.

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La viuda detalló que Petro habría comenzado a atacar públicamente a Miguel Uribe desde el año 2012. En esas ocasiones, los ataques incluían referencias a la familia y al abuelo del político, el expresidente Julio César Turbay Ayala. Tarazona describió este periodo como el inicio de un odio profundo, más allá de la disidencia política habitual, especialmente cuando su esposo se convirtió en una figura clave de oposición al Gobierno.

También mencionó las críticas de su esposo al partido Comunes y a integrantes de las antiguas Farc. Uribe Turbay cuestionó la política de paz total del Gobierno, lo que, a juicio de Tarazona, facilitó las condiciones para la participación de estructuras criminales en el asesinato. No obstante, reconoció que necesita que las autoridades establezcan y prueben judicialmente quién dio la orden.

Advertencias ignoradas y redes criminales

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la revelación de una supuesta advertencia hecha por Armando Benedetti, quien era ministro del Interior en ese momento. Según la versión de Tarazona, un integrante del Congreso recibió una comunicación de que podía ocurrir un atentado contra ella o contra Miguel Uribe. La frase atribuida al funcionario era que ambos estaban en el blanco.

Tarazona explicó que conoció este relato en junio de 2026, casi un año después del atentado. La información surgió durante una conversación sobre cómo se habría organizado el crimen y la posible participación de estructuras armadas en la frontera con Venezuela. Aseguró que este relato coincide con unos chats que recibió y que entregó a la Fiscalía, donde se mencionaba que el ataque podía estar dirigido también contra Paloma Valencia.

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Cuando se le cuestionó por qué la persona que recibió la advertencia no informó oportunamente, Tarazona indicó que no obtuvo una respuesta satisfactoria que permitiera esclarecer el motivo del silencio. Esta omisión, junto con la falta de pruebas judiciales directas, mantiene viva la lucha de la viuda ante las autoridades para demostrar la autoría intelectual del crimen.

Contexto del atentado y consecuencias

Miguel Uribe Turbay fue víctima del atentado el 7 de junio de 2025. En ese momento, participaba en un acto político en el parque El Golfito, ubicado en el occidente de Bogotá. El exsenador recibió varios disparos durante el evento, lo que obligó a su traslado urgente a una clínica de la capital. Permaneció internado durante dos meses luchando por su vida.

Lamentablemente, el precandidato falleció el 11 de agosto de ese año. Su muerte generó un impacto significativo en la escena política colombiana, levantando numerosas preguntas sobre la seguridad de los líderes opositores y la eficacia de los mecanismos de protección del Estado. La investigación continúa, pero las declaraciones de Tarazona han polarizado nuevamente el debate sobre las responsabilidades políticas y penales involucradas.

La viuda insistió en que, de contar con las pruebas concretas, el presidente Petro tendría un proceso judicial en su contra por la muerte de su esposo. La ausencia actual de tales pruebas, según su criterio, es el principal obstáculo para la justicia. Las próximas fases de la investigación serán cruciales para determinar si las acusaciones y advertencias compartidas por Tarazona pueden ser verificadas legalmente.