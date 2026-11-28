Mara, perrita que perdió la visión por explosiones navideñas en Cali, espera adopción. La Alcaldía de Cali impulsa la campaña 'Nos merecemos una Navidad sin Pólvora' para proteger animales.

La historia de Mara representa una realidad dolorosa que vive en Cali: una perrita de apenas año y medio de edad fue rescatada por la Policía Ambiental y llevada al Centro de Bienestar Animal en enero tras sufrir graves lesiones en ambos ojos, presuntamente causadas por explosiones de artefactos pirotécnicos. A pesar de los esfuerzos de veterinarios y especialistas en oftalmología por salvar su visión, el daño resultó irreversible y tuvo que ser sometida a una enucleación bilateral, un procedimiento mediante el cual se retiraron sus dos ojos para aliviar su sufrimiento y preservar su vida, y ahora espera encontrar una familia que le brinde un hogar definitivo.

Adaptación de Mara en el CBA Cali

La perrita Mara ha logrado adaptarse a los espacios del Centro de Bienestar Animal de Cali, demostrando una gran capacidad de ajuste a su nueva realidad visual, según lo explicado por Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios del centro, quien detalló que el proceso requiere acompañamiento profesional pero están listos para apoyar a cualquier familia interesada en darle una esperanza a este animal. Las personas interesadas en adoptar a Mara pueden comunicarse directamente con la línea de Adopciones del centro al número 316 631 8063, donde encontrarán toda la información necesaria para iniciar el proceso de integración de esta perrita en un nuevo hogar.

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Campaña de Cali contra la pólvora

La historia de Mara es el rostro visible de la campaña 'Nos merecemos una Navidad sin Pólvora', una iniciativa impulsada conjuntamente por la Alcaldía de Cali y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal para concientizar sobre los peligros que representan los fuegos artificiales para los animales domésticos y la seguridad pública en la ciudad. Esta campaña busca transformar la percepción social sobre el uso de la pirotecnia durante las festividades, presentando a Mara no solo como una víctima, sino como un símbolo de resiliencia y esperanza para todos los animales que sufren las consecuencias de estas detonaciones.

Peligros de la pólvora para las mascotas

Según los especialistas de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, las detonaciones pueden provocar miedo, estrés, aturdimiento y desorientación en perros y gatos, debido a la extrema sensibilidad auditiva de estas especies, lo que en medio de la angustia lleva a algunos animales a intentar escapar de sus hogares, extraviarse o sufrir accidentes graves dentro o fuera de sus residencias. Además, los animales también pueden resultar heridos físicamente al acercarse curiosos a elementos pirotécnicos como chispitas mariposa o volcanes, sufriendo lesiones graves que pueden afectar el hocico, los dientes y las almohadillas de sus patas, poniendo en riesgo su integridad física.

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Medidas del Valle del Cauca y gobernador Toro

El caso de Mara coincide con las estrictas medidas anunciadas en el Valle del Cauca por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien expidió un decreto el 27 de noviembre recomendando a los alcaldes de los 40 municipios y los dos distritos especiales, Cali y Buenaventura, prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora en todo el territorio departamental durante la temporada navideña. Esta orden gubernamental responde a la alarmante estadística del Observatorio de Salud departamental, que registró durante la temporada anterior y los primeros días de 2026 un total de 68 personas lesionadas por pólvora, entre ellas 25 niños y adolescentes, evidenciando la gravedad del problema.

Recursos y líneas de denuncia

En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional ha reforzado significativamente los controles en vías, terminales, centros comerciales, parques y destinos turísticos del departamento, buscando disuadir la tenencia y uso ilegal de estos artefactos. En los últimos dos años, las autoridades han decomisado más de 530 kilogramos de pólvora, una cifra que evidencia el esfuerzo sostenido por mantener a salvo a la ciudadanía. Para cualquier ciudadano que detecte sitios clandestinos de fabricación o almacenamiento, la línea de atención es 123, un recurso fundamental para combatir estas actividades ilegales y proteger a la comunidad.