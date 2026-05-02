Maratón: La Preparación Integral para Alcanzar la Meta

Descubre los secretos para preparar una maratón con éxito: disciplina, planificación, entrenamiento físico y mental, y la importancia de elegir el calzado adecuado. Consejos de atletas de alto rendimiento y expertos en running.

La disciplina, la planificación y el equilibrio entre entrenamiento físico y mental son determinantes para quienes buscan completar una maratón . Para los apasionados del running, aquí les presentamos una guía para participar en carreras gratuitas en Bogotá.

Correr una maratón se ha convertido en una aspiración común, pero también en un desafío que, lejos de ser improvisado, requiere una preparación meticulosa, disciplina férrea y una estrategia bien definida. La experiencia de atletas de alto rendimiento nos advierte claramente: una maratón no se puede afrontar sin preparación previa. No es suficiente con acumular kilómetros de forma aleatoria.

El proceso implica la construcción de una base aeróbica sólida a lo largo de semanas, incluso meses, donde la progresión controlada es fundamental. Aumentar la carga de entrenamiento sin una planificación adecuada puede resultar en lesiones o un desgaste prematuro que impida alcanzar la meta deseada. Seguir un plan estructurado no solo permite distribuir las cargas de manera eficiente, sino que también incorpora periodos de descanso esenciales para la recuperación del cuerpo.

La falta de organización, por el contrario, suele generar picos de esfuerzo que afectan negativamente el rendimiento y aumentan el riesgo de abandono antes de completar la carrera. Un aprendizaje crucial es que el rendimiento en una maratón depende de entrenar de manera inteligente, no simplemente de aumentar la distancia recorrida.

La combinación de diversas metodologías de entrenamiento, como los fondos largos, las sesiones de ritmo controlado, los ejercicios de velocidad y el trabajo de fuerza, permite desarrollar una resistencia más eficiente. Este enfoque integral también contribuye a mantener un ritmo constante durante largas distancias sin generar un desgaste excesivo.

La preparación para una maratón va mucho más allá de simplemente salir a correr; la movilidad articular, el fortalecimiento muscular y el descanso adecuado son elementos clave que influyen directamente en el desempeño. Es crucial prestar atención a señales como dolor persistente, fatiga acumulada o cambios en la técnica de carrera, ya que pueden indicar problemas subyacentes.

La elección del calzado adecuado, considerando el tipo de pisada, el terreno y el objetivo de la carrera, puede influir tanto en la comodidad como en el rendimiento. Los expertos recomiendan renovar las zapatillas cada 600 a 800 kilómetros para mantener sus propiedades de amortiguación y respuesta, evitando así impactos negativos en las articulaciones. Johanna Zambrano, gerente de ASICS Colombia, destacó la apertura de una nueva tienda en Mallplaza que ofrece este tipo de calzado, utilizado por embajadores del running.

El auge del running, impulsado por comunidades, carreras y una mayor conciencia sobre el bienestar, ha transformado este deporte en un fenómeno cultural. La nueva tienda en Mallplaza busca apoyar tanto a los principiantes como a los corredores experimentados, ofreciendo un portafolio adaptado a cada nivel. La estrategia de carrera puede ser el factor determinante entre completar o no la maratón.

Comenzar a un ritmo controlado, evitar la euforia inicial y distribuir la energía de manera inteligente son decisiones cruciales que impactan directamente en el resultado final. A esto se suma la preparación psicológica, donde técnicas como la visualización, la respiración consciente y la segmentación del recorrido ayudan a mantener el esfuerzo en los momentos más desafiantes. El running continúa consolidándose como una práctica deportiva en expansión en Colombia.

No solo representa un reto personal, sino también una herramienta para el bienestar que combina disciplina, salud y superación. Prepararse para una maratón, por lo tanto, no es solo un objetivo deportivo; es un proceso que exige compromiso, planificación y la capacidad de escuchar tanto al cuerpo como a la mente. Es un viaje de autodescubrimiento y perseverancia que recompensa con la satisfacción de alcanzar una meta ambiciosa.

La clave está en la constancia, la paciencia y la adaptación a las circunstancias, aprendiendo de cada experiencia y celebrando cada pequeño logro en el camino. El running es más que un deporte, es un estilo de vida que promueve la salud física y mental, y que nos conecta con una comunidad apasionada y solidaria.

La maratón es la prueba definitiva de nuestra capacidad de superación y resistencia, un desafío que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos y a alcanzar nuestro máximo potencial





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