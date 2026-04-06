Marbelle: Trayectoria, Polarización y Polémicas en el 2026

La artista colombiana Marbelle, conocida por su carrera musical y su activismo político, sigue generando controversia en 2026. Este artículo analiza su impacto en la opinión pública, su relación con la política colombiana y su presencia en redes sociales.

06 de abril 2026 a las 08:07 hrs. Maureen Belky Ramírez Cardona, reconocida en Colombia como Marbelle , continúa en este 2026 siendo una de las figuras más versátiles y debatidas en el ámbito del entretenimiento colombiano. Su trayectoria, que abarca desde sus inicios como la sensación de la “Tecnocarrilera” hasta su consolidación como la “Reina de la Cantina”, demuestra una vigencia ininterrumpida, algo que pocos artistas logran.

Actualmente, divide su tiempo entre los grandes escenarios musicales y su rol como una influyente comentarista en las redes sociales, donde genera constantes discusiones.\Más allá de su evidente talento vocal, Marbelle se ha transformado en un barómetro de la polarización que vive el país. Utiliza sus plataformas digitales para expresar abiertamente sus posturas políticas, lo que desencadena debates inmediatos en la opinión pública. Recientemente, la expresentadora de RCN compartió detalles sobre la compleja etapa que atravesó tras su salida de la televisión, declarando que “necesitaba parar, parar para volver”. Aunque continúa activa en su carrera musical, Marbelle no abandona sus redes sociales, desde donde lanza contundentes declaraciones, especialmente dirigidas contra Gustavo Petro, evidenciando su desacuerdo con su gobierno y su figura presidencial. Las opiniones de la artista han generado un intenso debate, mostrando una vez más la capacidad de Marbelle para incidir en la conversación nacional.\En este contexto, el presidente no ha sido el único foco de sus críticas. Varios miembros de su familia también han sido objeto de sus comentarios. Recientemente, su hija Antonella fue blanco de críticas, a lo que Marbelle respondió con comentarios sarcásticos, cuestionando la gestión gubernamental. Ante esto, muchos usuarios reaccionaron, compartiendo imágenes de la hija menor de Petro, las cuales también fueron publicadas por la artista, reforzando sus declaraciones. Como es habitual, las críticas y el apoyo por parte de los usuarios de ‘X’ no se hicieron esperar. No es la primera vez que la cantante expresa abiertamente sus opiniones sobre la familia presidencial, lo que ha generado un constante flujo de comentarios y reacciones. Es importante recordar que Marbelle es la madre adoptiva de su hija, aunque en realidad es su prima. Ante la situación, la cantante le brindó un hogar y su amor, demostrando la complejidad de las relaciones familiares y las decisiones personales que conforman su vida





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