Marcha por Iván Cepeda retuvo bus de la Selección Colombia en Bogotá tras partido

Una manifestación política a favor del candidato Iván Cepeda detuvo el autobús de la Selección Colombia en las afueras del Estadio El Campín, Bogotá, después del partido contra Costa Rica, generando congestión vehicular.

Este lunes 1 de junio por la noche, después del partido de fútbol entre la Selección Colombia y Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá , una manifestación política a favor del candidato presidencial Iván Cepeda generó una situación inesperada.

El autobús que transportaba al equipo colombiano quedó atrapado en medio de la movilización, lo que obligó a los jugadores y al cuerpo técnico a esperar varios minutos hasta que el camino se despejó. La concentración de personas y la presencia de vehículos en la zona produjeron un considerable taco vehicular que afectó el flujo de tráfico en varias avenidas aledañas al estadio.

Según reportes de ciudadanos en redes sociales, los manifestantes rodearon el vehículo de la Tricolor, impidiendo su salida inmediata. Aunque no se enfrentaron incidentes de violencia, el episodio generó controversia entre quienes consideraron que la protesta debió realizarse en otro lugar o horario para evitar interferir con eventos masivos. Las autoridades de tránsito acudieron al sitio para gestionar la movilidad y permitir finalmente la retirada del bus.

Este hecho resalta la intersección entre la vida política del país y pasiones deportivas, en un contexto de intensa campaña electoral. La situación fue captada en videos por asistentes al partido y usuarios en redes, donde se observa el autobús rodeado de personas con camisetas y pancartas alusivas a la candidatura de Cepeda. A pesar del contratiempo, la selección pudo continuar su trayecto sin reportes de daños o agresiones.

La protesta.makeMakehace parte de una serie de movilizaciones programadas por sectores de izquierda en la capital durante la temporada electoral. La necesidad de proteger el derecho a la protesta mientras se garantiza la libre movilidad y la realización de eventos deportivos internacionales se discute ahora en diversos escenarios





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