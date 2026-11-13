Marcha por Nancy Gómez en Uribia y operativo fronterizo por secuestro

Miles de personas marcharon en Uribia por Nancy Gómez. El Gobierno activó el plan candado y ofrece 300 millones de pesos por información clave sobre su paradero.

Una multitud vestida completamente de blanco se congregó en las calles de Uribia, La Guajira, para exigir la liberación de Nancy Gómez Sánchez. La gestora social fue secuestrada a las 6:10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre, momento en el que salió de un gimnasio en el casco urbano del municipio. La movilización, registrada por la Alcaldía de Uribia en su cuenta oficial de Instagram, contó con la presencia de hombres, mujeres y jóvenes que portaban globos blancos y retratos de la funcionaria pública.

El operativo estatal y la hipótesis del ELN

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro y ordenó inmediatamente el despliegue total de la Fuerza Pública. Se activó un plan candado en la frontera para evitar que los responsables crucen a territorio venezolano y trasladen a la víctima. Las primeras investigaciones apuntan a la presunta participación del ELN, aunque esta hipótesis aún se encuentra en etapa de verificación por parte de las autoridades competentes.

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Recompensa y despliegue de fuerzas especiales

La Gobernación de La Guajira ha ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita localizar el paradero de Nancy Gómez. El operativo incluye helicópteros Black Hawk, tropas de la Décima Brigada del Ejército, la Policía Nacional y el Gaula Militar. Las operaciones abarcan tanto el casco urbano como la zona rural de Uribia, con la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del municipio.

La presión familiar y las amenazas previas

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, esposo de la secuestrada, viajó de inmediato desde Medellín para estar con sus hijos de 21 y 13 años. Según revelaciones del mandatario, la familia había recibido amenazas y extorsiones durante al menos un año. Estas intimidaciones llegaron a amenazar directamente a sus hijos, indicando que la próxima víctima sería uno de ellos o Nancy misma.

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Posiciones oficiales y contexto de seguridad

El secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, enfatizó la necesidad de esperar información veraz antes de atribuir responsabilidades. El funcionario señaló que ningún grupo ilegal ha hecho la atribución oficial del hecho hasta el momento. El secretario de Gobierno de Uribia, René Alberto Lindarte, confirmó que la situación de riesgo ya había sido comunicada a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección.

Solidaridad regional y el llamado a la comunidad

La comunidad indígena de La Guajira y la ciudad de Cisneros, en Antioquia, han expresado su apoyo. Su hermana, Luz Adriana Gómez, fue testigo de los momentos previos al plagio y ha rogado por la integridad de la funcionaria. El comercio local se sumó a la protesta con pancartas contra los secuestros, mientras la Alcaldía agradecía la fe y solidaridad de todos los que elevaron sus oraciones por el regreso seguro de Nancy Gómez.