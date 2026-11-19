Manifestaciones en Colombia generan bloqueos en la carrera Séptima y el Cauca. Las autoridades responden con fuerza legítima mientras se evalúa el impacto en la movilidad urbana nacional.

Esta jornada jueves, Colombia se encuentra inmersa en una nueva oleada de protestas sociales convocadas por sectores políticos alineados con la izquierda. Las concentraciones han generado cierres viales significativos en múltiples puntos del territorio, afectando directamente la movilidad en la capital y otras regiones clave del país.

Despliegue y bloqueos en la capital de Bogotá

En Bogotá, los participantes se concentraron inicialmente sobre la carrera Séptima para iniciar su recorrido hacia la Plaza de Bolívar. Las autoridades reportaron un cierre total de la vía en el sector de la calle 34, lo que obligó a los buses de TransMilenio a realizar desvíos inmediatos. La tensión aumentó cuando se confirmó la dispersión de manifestantes cerca de la Universidad Javeriana, donde se observaron personas corriendo para alejarse de los enfrentamientos con las autoridades policiales.

Also read El proyecto de cobre que sigue despertando tensiones en la Amazonía colombiana

Los cierres se extendieron por varios puntos estratégicos de la capital. Se reportaron bloqueos entre las calles 33 y 35, además de un bloqueo total a la altura de la calle 36, junto al Parque Nacional. La movilidad también fue afectada en otras zonas, incluyendo la carrera Décima con la avenida Primero de Mayo, la avenida Caracas con la calle 76B sur, y la avenida de las Américas con la carrera 35, lo que modificó los recorridos de los buses articulados en el sector.

Situación crítica y recuperación en el departamento del Cauca

Fuera de la capital, la situación en el departamento del Cauca también generó preocupaciones sobre el orden público. Hacia las 11:23 de la mañana, las autoridades informaron la recuperación del paso por la vía Panamericana. Este restablecimiento ocurrió después de una intervención policial en el sector de El Cairo, perteneciente al municipio de Cajibío.

Advertisement

Durante ese periodo, se registraron momentos de alta tensión entre los manifestantes y los uniformados, prolongándose por varios minutos. Las autoridades debieron actuar para garantizar la fluidez del transporte en una de las arterias viales más importantes de la región sur del país, demostrando la capacidad de respuesta estatal ante los bloqueos.

Movilizaciones tranquilas y presencia política en Cali

En la ciudad de Cali, la movilización avanzó durante la mañana por la carrera 10 con la calle 15, dirigiéndose hacia el Centro Administrativo Municipal (CAM) y la plazoleta Jairo Varela. Hacia las 11:15 de la mañana, el Puesto de Mando Unificado reportaba tranquilidad durante el recorrido, según el seguimiento realizado por los medios de comunicación.

La Secretaría de Movilidad dispuso 50 agentes de tránsito para acompañar la jornada y anunció desvíos desde la Torre de Cali por la calle 18 Norte y la avenida Octava Norte. Un aspecto destacado de esta movilización en Cali es la presencia de figuras políticas de alto nivel, ya que el expresidente Gustavo Petro se encontraba en la ciudad con motivo de las marchas.

Posición del Gobierno y advertencias sobre el orden público

Las jornadas de protesta se desarrollan en medio de una convocatoria de la oposición contra la gestión del Gobierno nacional, y de manera particular, contra la propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta familiar, una medida que el Ejecutivo ya había descartado. El presidente, Abelardo De La Espriella, fue claro al establecer los límites de la protesta: reconoció el derecho a marchar pacíficamente amparado en la Constitución, pero negó cualquier aceptación de bloqueos de vías o actos calificados como terrorismo urbano.

Advertisement

El jefe de Estado advirtió firmemente que el Estado actuará con el uso de la fuerza legítima, dentro del marco constitucional y legal, frente a quienes pretendan intimidar a los ciudadanos o alterar el orden público. Esta postura busca equilibrar la garantía de derechos fundamentales con la preservación de la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras públicas en todo el territorio colombiano.