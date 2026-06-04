Marco Fiscal de Mediano Plazo: pieza clave para la estabilidad económica y las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

El próximo Marco Fiscal de Mediano Plazo, que debe ser presentado por el gobierno de Gustavo Petro, es visto como un elemento determinante para la confianza de los inversionistas y la trayectoria económica del país de cara a los comicios de 2026. Analizamos sus principales desafíos y el impacto esperado en la política fiscal y el crecimiento.

El Gobierno de Colombia se enfrenta a un plazo inminente para presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), una hoja de ruta esencial que delineará la estrategia macroeconómica y fiscal para los próximos diez años fiscales.

El presidente Gustavo Petro cuenta con apenas unos días para entregar este documento, cuya importancia trasciende lo técnico y se convierte en una prueba de credibilidad frente a los mercados financieros, los empresarios, las agencias calificadoras y la ciudadanía que se prepara para las elecciones presidenciales de 2026. En la Gran Encuesta de Activos Financieros de mayo de 2026, realizada por Visión Davivienda, el 78 % de los inversionistas institucionales manifestó que su confianza disminuirá posteriormente a la publicación del MFMP, mientras que el 22 % considera que el impacto será neutro y ninguno prevé un aumento de la confianza.

Este nivel de sensibilidad evidencia cómo el entorno político y fiscal se ha convertido en el factor principal que incide en la toma de decisiones de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias y otros actores institucionales del mercado colombiano. El contexto económico que rodea al proyecto fiscal es complejo y está marcado por una crisis de deuda, un gasto público elevado y una inflación que en abril de 2026 alcanzó el 5,68 %, casi el doble de la meta de largo plazo del Banco de la República.

El PIB creció un 2,2 % en el primer trimestre del año, pero gran parte de ese impulso proviene del gasto del Estado, lo que genera dudas sobre la solidez de la recuperación y la capacidad de la economía para sostenerse sin subsidios. Entre los retos que debe abordar el MFMP se encuentran: la proyección de ingresos basada en reformas tributarias todavía incertas; la necesidad de una ruta creíble de gasto que priorice rubros rígidos como salud, pensiones, intereses de deuda y subsidios; y la definición de una regla fiscal que establezca mecanismos claros para ajustar el déficit en caso de que los ingresos resulten menores a lo esperado.

El Consejo de Política Fiscal (CARF) advirtió que la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal en 2025, por tres años, incrementa la presión para que el nuevo marco sea más detallado y verificable. Si el Marco Fiscal de Mediano Plazo logra presentar una senda viable de reducción del déficit primario -se estima que podría situarse en torno al 3,7 % del PIB en 2026, frente al 2,1 % oficial‑, acompañada de un control disciplinado del gasto y una estabilización de la deuda, el documento podría restaurar parte de la confianza de inversionistas locales y extranjeros.

En contraste, si el mercado percibe que las proyecciones se sustentan en supuestos excesivamente optimistas, mayores niveles de endeudamiento o ingresos poco seguros, el efecto será el contrario, intensificando la volatilidad y el riesgo de fuga de capitales. La inversión privada sigue bajo presión por la incertidumbre política, el bajo dinamismo de sectores estratégicos como la construcción y los altos costos financieros.

En este escenario, el MFMP no solo definirá la política fiscal, sino que también se erigirá como uno de los pilares determinantes para la estabilidad económica del país y, potencialmente, como un factor decisivo en la contienda electoral de 2026





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