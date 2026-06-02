Marco Rubio califica de "problemático" a Gustavo Petro en declaraciones ante el Congreso de EE. UU.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló al presidente colombiano como problemático en el contexto de una evaluación de la región, mientras un senador nacido en Colombia elogió el proceso electoral.

El secretario de Estado de los Estados Unidos , Marco Rubio , se refirió al presidente Gustavo Petro como "problemático" durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, en la que evaluó la situación política de América Latina.

Rubio destacó la existencia de una coalición de más de una docena de países amigos en el hemisferio que cooperan en temas de seguridad y prosperidad económica, pero excluyó explícitamente a Nicaragua y Cuba, calificándolas como regímenes dictatoriales. Sobre Venezuela, señaló que aún tiene "desafíos"; respecto a Brasil, mencionó que está en medio de un ciclo electoral, y en el caso de Colombia, afirmó que el gobierno actual, al menos el presidente, ha sido "problemático".

No obstante, Rubio matizó que, en general, la región cuenta con aliados y líderes amistosos hacia Estados Unidos, aunque advirtió que es necesario "operacionalizar" esa amistad tras veinte años de negligencia, periodo en el que China y otros poderes han avanzado en el hemisferio occidental en perjuicio de los intereses estadounidenses y de los pueblos de la región. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Rafael Piñeros, interpretó que estas declaraciones no tienen un alto impacto, sino que corresponden a un paneo general de Rubio en una audiencia solicitada por senadores para discutir política exterior.

Piñeros sostuvo que, si bien Rubio señala a Cuba y Nicaragua como problemas y menciona a Brasil en proceso electoral y al presidente colombiano como problemático, no existe una priorización clara, ya que para el Congreso y Estados Unidos actualmente lo más relevante son los asuntos en Irán y, en menor medida, Ucrania. Aunque Estados Unidos ha tomado acciones determinantes en América Latina, como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o las negociaciones con Cuba, la prioridad inmediata no es la región.

Sin embargo, se mantiene la atención en Colombia, pese a las relaciones tensas entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro, marcadas por diferencias ideológicas y choques diplomáticos en redes sociales. Esos roces llevaron a que el gobierno de Trump incluyera a Petro en la lista OFAC o lista "Clinton", una herramienta de presión diplomática que designa a personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas.

En el contexto de las recientes elecciones presidenciales en Colombia, otra figura relevante en las relaciones con Estados Unidos ha sido el senador republicano por Ohio, Bernardo "Bernie" Moreno Mejía, nacido en Bogotá y nacionalizado estadounidense. Moreno participó como observador internacional en los comicios del 31 de mayo y destacó la transparencia del proceso, a pesar de los cuestionamientos del presidente Petro.

En una publicación en la red social X, Moreno aseguró que transmitió al presidente Trump que Estados Unidos tiene aspectos por aprender de las instituciones electorales y del sistema de votación colombiano. Resaltó la "belleza de la democracia" y afirmó que la asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente para la cooperación en seguridad ante desafíos compartidos.

Anunció que regresará al país para la segunda vuelta presidencial, programada para dentro de tres semanas, tras una solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE)





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