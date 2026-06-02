Marco Rubio descarta levantar sanciones a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz y enfatiza vínculo con programa nuclear

El secretario de Estado de EE.UU. afirmó que no se ha ofrecido aliviar sanciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, y reiteró que cualquier flexibilización depende de que Irán limite su programa nuclear. Rubio expresó confianza en un próximo acuerdo nuclear, aunque advirtió que el régimen iraní está fracturado y responde con lentitud a las propuestas.

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , declaró este martes que no se ha considerado ni ofrecido levantar las sanciones a Irán como intercambio por la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Su afirmación tuvo lugar durante una audiencia en el Senado, en la cual subrayó que cualquier flexibilización de las medidas restrictivas está directamente vinculada a que Teherán limite su programa nuclear. Rubio recordó que las sanciones fueron impuestas debido al enriquecimiento de uranio, y que solo se aliviarán si Irán renuncia a esas actividades nucleares y cumple con los compromisos que se pacten.

Esta posición se mantiene firme a pesar de las tensiones actuales y de la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos en febrero, la cual, según Rubio, tuvo resultados "altamente exitosos" al destruir la Armada iraní, debilitando así lo que describió como el "escudo" de Teherán. Rubio, que compareció ante el comité de la Cámara Alta en su primera intervención desde el inicio del conflicto, expresó optimismo sobre la reanudación de diálogos de paz y la posibilidad de alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días.

Afirmó que Irán ha aceptado, por primera vez, negociar aspectos de su programa nuclear, algo que se negaba a hacer hace apenas un mes. El acuerdo podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana.

Sin embargo, el proceso enfrenta complicaciones debido a la fractura interna del régimen iraní, lo que retarda las respuestas a cada borrador de acuerdo que se envía a través de intermediarios paquistaníes. La lentitud de las negociaciones contrasta con la urgencia expresada por Washington, que busca una solución diplomática pero mantiene la presión militar y económica. El secretario advirtió que, si las conversaciones no culminan en un acuerdo, Estados Unidos seguirá enfrentando un problema con las ambiciones nucleares de Irán.

No obstante, destacó que Irán ya no cuenta con el apoyo de su poderío naval, reducido significativamente por la campaña militar estadounidense. Esta debilidad militar, según Rubio, elimina el "escudo" que anteriormente protegía al régimen en sus disputas estratégicas, como el control del estrecho de Ormuz. La negativa a vincular el levantamiento de sanciones con la reapertura de la vía marítima refuerza la postura de Washington de condicionar cualquier concesión económica a avances verificables en materia nuclear.

Las declaraciones de Rubio arrives en un momento crítico, donde la comunidad internacional observa si Irán está genuinamente dispuesto a renunciar a sus capacidades nucleares avanzadas o si busca solo ganar tiempo para aliviar la presión económica sin realizar concesiones sustanciales





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