Marco Rubio pide establecer "lo antes posible" condiciones para elecciones en Venezuela y entrega lista de prioridades

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, urgió a crear condiciones para comicios libres en Venezuela tras cinco meses de la captura de Maduro. Mencionó la necesidad de una prensa independiente, partidos organizados y una nueva comisión electoral como pasos clave.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , urgió este miércoles a establecer "lo antes posible" las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela .

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, Rubio matizó que solo han transcurrido cinco meses desde la captura del dictador Nicolás Maduro, un periodo que consideró insuficiente para un país que ha atravesado tantas dificultades. Subrayó que, a pesar de lo breve del lapso, se han dado pasos significativos, como el hecho de que por primera vez desde la era de Hugo Chávez el dinero generado por el petróleo no sea robado.

Rubio detalló una lista de prioridades para avanzar hacia comicios democráticos, entre las que destacan la necesidad de una prensa independiente, espacio para que los partidos políticos se organicen y se movilicen, y, sobre todo, el nombramiento de una nueva comisión electoral. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que, si bien hay avances en algunas áreas, la creación de un órgano electoral creíble sigue siendo una tarea pendiente.

Desde la detención de Maduro, acusado de narcotráfico en Nueva York, la administración de Donald Trump ha restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela y ha fortalecido su apoyo al gobierno interino de la presidenta (a cargo) Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. Rubio reiteró que el objetivo final de la política exterior de EE. UU. es ver a Venezuela retomar la senda democrática mediante procesos electorales transparentes que reflejen la voluntad del pueblo venezolano.

La declaración se produce en un contexto de creciente atención internacional hacia la situación política del país sudamericano y de esfuerzos por definir un calendario electoral que cuente con garantías suficientes





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