Marco Rubio y la sudadera de Maduro, preocupación por discriminación en Japan, liposucción y cambios emocionales inesperados en el calendario

Este texto discurre sobre tres temas distintos: los comentarios de Marco Rubio sobre una sudadera similar a la que vestía Maduro, las preocupaciones por una supuesta discriminación en una universidad de Japón, y cambios emocionales en una fecha señalada del calendario.

El secretario de Estado del gobierno Trump, Marco Rubio, generó discusión en las redes sociales al posar con una sudadera de marca Nike similar a la que vestía Nicolás Maduro en el momento en que fue capturado.

Rubio negó la existencia de algún mensaje político entre el uso de la sudadera y aseguró que no sabía que sería tomada una foto en esa vestimenta. El presidente Trump también se refirió a la fotografía, destacando que Rubio se veía bien vestido mientras soltaba risas con los periodistas.

Además, existen preocupaciones por una universidad en Japón que estaría discriminando a estudiantes de piel clara, y una cirujana ha explicado posibles escenarios en procedimientos de liposucción





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