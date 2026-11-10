Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo vincula la tarifa con resultados verificables

La Resolución CRA 1040 de 2026 fija un nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo para 273 municipios. La norma conecta el cobro con resultados medibles y con la separación de residuos en la fuente.

El nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo fue adoptado mediante la Resolución CRA 1040 de 2026 y aplica a aproximadamente 42 millones de habitantes de 273 municipios. La norma, expedida por la CRA, vincula el cobro del servicio con resultados verificables y reconoce las diferencias territoriales en la forma en que se presta la limpieza urbana. El documento parte de una idea central: el aseo no es solo una relación entre quien paga y quien presta el servicio.

Según el texto de la regulación, una buena prestación se refleja en calles transitables, parques limpios y espacios comunes libres de residuos. Por eso el marco busca que la ciudadanía pueda conocer, participar, vigilar y exigir calidad, y no limitarse a revisar costos en la factura mensual.

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Cómo funciona el resultado de área limpia en la tarifa

El concepto de área limpia es el eje práctico del marco tarifario. Después de la recolección, el barrido y la limpieza urbana, el resultado debe poder comprobarse en calles, parques y zonas comunes sin residuos, de manera que la tarifa remunere una prestación que los usuarios puedan verificar.

La norma también apunta a la trazabilidad. Herramientas asociadas al internet de las cosas, al GPS y a indicadores operativos permitirán seguir actividades como el barrido, el corte de césped y el lavado de áreas públicas, así como las rutas, los horarios y las frecuencias del servicio.

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Esa información complementará los reportes que entregan las empresas prestadoras y permitirá contrastar lo informado con lo que efectivamente ocurrió en el territorio. Las peticiones, quejas y reclamaciones resueltas a favor del suscriptor podrán identificar incumplimientos y activar descuentos en la factura.

La factura también cumple un papel de control ciudadano. Al mostrar componentes, cantidades, descuentos, subsidios y contribuciones, permite entender qué se cobra, reconstruir el valor facturado y presentar reclamaciones sobre aspectos concretos del cobro.

Quién debe identificar cada inmueble y cada suscriptor

El Número Único de Identificación por Suscriptor, conocido como NUIS, permite distinguir las unidades que existen dentro de un mismo inmueble. Un predio puede contener viviendas o actividades económicas diferentes, y compartir una acometida no significa necesariamente ser un único suscriptor del servicio de aseo.

Según la regulación, identificar bien a cada unidad ayuda a aplicar correctamente la clasificación, el subsidio o la contribución que corresponda. El marco también reconoce que barrer una vía plana no supone las mismas condiciones que hacerlo en zonas con pendientes, altas temperaturas u otras particularidades del territorio.

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Separación en la fuente y alivio tarifario

La separación de residuos en la fuente deja de ser solo una recomendación ambiental en el marco tarifario. Algunas señales del aprovechamiento dependen de que los materiales sean presentados por separado y de que esa condición pueda verificarse para acceder a un alivio en la tarifa.

La regulación diferencia el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final de los residuos. Reconoce rutas selectivas para residuos orgánicos y envía señales para priorizar alternativas de tratamiento frente a la disposición final.

El marco también incorpora un parámetro asociado al costo ambiental evitado por cada tonelada tratada y considera los ingresos derivados de subproductos. Según el texto, los beneficios ambientales y económicos de transformar residuos deben reflejarse en la remuneración del servicio y no convertirse en un costo adicional para el ciudadano.

La norma advierte además que no todo costo de innovación debe trasladarse automáticamente a la tarifa. En recolección y transporte se comparan alternativas para identificar la opción eficiente, mientras que en tratamiento se contrastan valores de referencia con los costos reales del servicio.