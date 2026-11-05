Margarita García Robayo gana el Premio Herralde 2026 con 'Querida Sharik'

La escritora colombiana Margarita García Robayo se lleva el Premio Herralde de Novela 2026 por 'Querida Sharik', una obra que mezcla genética y memoria.

La escritora colombiana Margarita García Robayo ha sido proclamada ganadora del Premio Herralde de Novela 2026, un reconocimiento de gran prestigio en el mundo editorial hispano. La obra galardonada es ' Querida Sharik', una novela publicada por la Editorial Anagrama que aborda temas profundos como la memoria, el linaje caribeño y las contradicciones morales heredadas a través de las generaciones. El anuncio oficial se realizó este jueves 5 de noviembre en Barcelona, España, confirmando a García Robayo como la nueva distinguida de este certamen literario.

Trama y descubrimiento genético en la obra

La novela comienza con la historia de una mujer del Caribe colombiano que reside en el extranjero y decide realizarse un test genético para comprender mejor sus orígenes ancestrales. El resultado de esta prueba científica la conecta directamente con una antepasada angoleña que habría vivido hace aproximadamente 80.000 años. Este hallazgo biológico impulsa a la protagonista a emprender un viaje hacia una isla específica, donde establece una particular relación epistolar con dicha mujer del pasado. Paralelamente, la narradora escribe cartas a diferentes integrantes de su familia, construyendo un puente entre su realidad actual y su herencia histórica.

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Elementos autobiográficos y reflexión social

García Robayo reveló durante la presentación que la obra contiene elementos autobiográficos significativos, ya que ella misma realizó una prueba genética y descubrió su ascendencia angoleña. La autora explicó que utiliza constantemente elementos de su vida real para construir una ficción literaria que resuene con la verdad emocional. La novela está estructurada en una veintena de cartas escritas por la protagonista desde una isla que está siendo atravesada por procesos de turistificación y explotación de su territorio. A través de este escenario, la autora reflexiona sobre el desarraigo, las desigualdades sociales, el clasismo y las formas en que las mujeres han enfrentado las expectativas familiares y sociales a lo largo de la historia.

El veredicto unánime del jurado y el impacto

El jurado del Premio Herralde destacó de manera unánime la novela por su capacidad para abordar una amplia gama de temas contemporáneos, como el género, la raza, el amor, el deseo, la violencia sexual, el cambio climático, el turismo y la inteligencia artificial. La editora de Anagrama, Silvia Sesé, resaltó el tono irónico y, en ocasiones, cruel de la narración, el cual mantiene un vínculo cercano y complejo con sus personajes. García Robayo describió su novela como una exploración de aquello que se hereda genética y culturalmente, así como de la necesidad de escapar para encontrar aceptación personal. También señaló que la memoria suele construirse a partir de ficciones personales que permiten sobrellevar la vida y encontrar explicaciones sobre el pasado.

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Detalles de publicación y trayectoria literaria

En esta edición del prestigioso premio se recibieron un total de 2.223 manuscritos, lo que evidencia la alta competencia y relevancia del certamen. 'Querida Sharik' fue presentada bajo el seudónimo Orika Biohó y llegará oficialmente a las librerías el próximo 12 de noviembre. La obra está dotada económicamente con 25.000 euros, una cifra que reconoce la calidad artística y el impacto cultural de la producción literaria. Este premio se suma a un historial de reconocimientos que incluye el Premio Literario Casa de las Américas en 2014 por su libro de relatos 'Cosas peores', y el English PEN Award en 2020 por la traducción al inglés de su obra 'Tiempo muerto'.

Contexto geográfico y perspectivas futuras

Margarita García Robayo, nacida en Cartagena y radicada actualmente en Buenos Aires, cuenta con una trayectoria consolidada en la literatura latinoamericana. Otras de sus obras destacadas incluyen 'Hasta que pase un huracán', 'Lo que no aprendí' y 'La encomienda'. La novela aborda la vergüenza asociada con la herencia familiar y los intentos históricos de blanquear los orígenes, temas que resuenan especialmente en el contexto caribeño. Al analizar las cartas epistolares, se observa una crítica social profunda que invita al lector a cuestionar las narrativas tradicionales sobre la identidad y el linaje. El anuncio en Barcelona marca un hito en la carrera de la autora y consolida su presencia en el escenario internacional de las letras.