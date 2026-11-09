Margarita Guerra rechaza críticas por lealtad y prioriza gestión pública en Magdalena

La gobernadora Margarita Guerra defiende su gestión pública frente a críticas políticas, asegurando que su lealtad está con el pueblo del Magdalena y no con la corrupción o las disputas personales que retrasan el desarrollo.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, ha respondido públicamente a los cuestionamientos sobre su lealtad política, afirmando que su compromiso con la administración pública supera cualquier diferencia personal o disputa interna. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la mandataria desestimó las acusaciones de deslealtad, argumentando que confundir la fidelidad política con la aprobación de malas prácticas administrativas es un error grave que perjudica el departamento.

Definición de lealtad en la gestión pública

Margarita Guerra cuestionó directamente el concepto de lealtad utilizado por sus detractores, estableciendo que este no debe asociarse con la corrupción, las obras públicas inconclusas o la presunta pérdida de recursos financieros del estado. La gobernadora planteó interrogantes retóricos para definir qué constituye una verdadera lealtad en el ejercicio de lo público, señalando que apoyar prácticas que afectan los intereses del Magdalena no puede ser considerado un acto de fidelidad institucional o personal.

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La mandataria enfatizó que la verdadera lealtad debe dirigirse hacia la ciudadanía y el bienestar colectivo, no hacia intereses particulares o facciones políticas específicas. Guerra sostuvo que su administración prioriza la transparencia y la eficiencia, rechazando la idea de que complacer caprichos individuales sea una forma válida de mantener alianzas políticas que, a su juicio, han causado daños al desarrollo regional y a la prestación de servicios esenciales.

Críticas a hospitales y distribución de recursos

Una de las áreas centrales de la intervención de Margarita Guerra fue el estado de los centros hospitalarios en el Magdalena, donde denunció una distribución ineficiente de recursos y prioridades administrativas desconectadas de las necesidades reales de los pacientes. La gobernadora destacó la absurdidad de encontrar hospitales de primer nivel con una plantilla de 14 abogados, cuestionando si estas instituciones prestan servicios de salud de calidad o si han derivado hacia consultorios jurídicos que ignoran la atención médica básica.

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Estas observaciones formales reflejan una preocupación profunda por la calidad del servicio de salud y la mala gestión administrativa en el sector público regional. Margarita Guerra utilizó estos casos concretos para ilustrar cómo la falta de enfoque en lo esencial ha degradado la capacidad del sistema de salud para responder eficazmente a las emergencias y necesidades cotidianas de la población, evidenciando una desconexión entre la burocracia y la realidad sanitaria del departamento.

Impacto de las disputas políticas en el desarrollo

La gobernadora atribuyó los retrasos significativos en el desarrollo del Magdalena a las peleas individuales y las confrontaciones políticas que han desplazado las prioridades de gestión pública. Margarita Guerra sostuvo que estos conflictos internos han tenido un impacto negativo tangible en el avance de proyectos y en la capacidad de respuesta del gobierno departamental, demostrando que las ambiciones personales han prevalecido sobre el interés común de los ciudadanos.

Esta postura marca una distancia clara frente a las presiones de sectores políticos que intentan condicionar la administración con compromisos personales o lealtades partidistas. La mandataria reafirmó que su gestión no puede estar sujeta a estas dinámicas negativas, sino que debe responder exclusivamente a la responsabilidad ética de atender a la población, independentemente de las alianzas o desacuerdos que surjan en el ámbito político local y regional.

Compromiso con el pueblo y transparencia futura

Con su mensaje de cierre, Margarita Guerra reiteró que la lealtad genuina reside en servir al pueblo del Magdalena, dejando atrás las disputas estériles que solo generan estancamiento. La gobernadora puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca del manejo responsable de los recursos públicos, la necesidad imperante de transparencia administrativa y el urgente estado de las obras esenciales que el departamento requiere para su progreso y bienestar social.

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Al marcar esta distancia con los cuestionamientos recibidos, Margarita Guerra busca reorientar el foco hacia los resultados tangibles de su gestión y la defensa inquebrantable del interés público. Su intervención sirve como un recordatorio formal de que la administración pública debe estar al servicio de las comunidades y no al servicio de intereses privados o políticos, estableciendo un estándar de exigencia para el futuro de la gobernanza en la región.