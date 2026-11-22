Margélica Parra, presidenta de la Asociación de Juntas de San Roque, lidera el Café Entre Flores y empodera a mujeres tras sobrevivir violencia. Una historia de resiliencia y organización comunitaria en Antioquia que combina el negocio social con la protección de los derechos de las mujeres en el municipio chocoano y antioqueño.

Margélica Parra, mujer de 61 años originaria de Quibdó y residente actual de San Roque en Antioquia, ejerce un liderazgo incansable que trasciende la gestión comunitaria tradicional. Antes de que amanezca, a las 7:30 de la mañana, ella ya está operando las máquinas del Café Entre Flores, una iniciativa que nació de su profunda vocación de servicio y resiliencia. Esta líder, quien preside la Asociación de Juntas, la junta de su vereda y una red de mujeres, gestiona una carga de responsabilidades que ella misma compara con la de un autobús lleno de encargos, aunque sin recibir ningún sueldo por ello.

Raíces en Quibdó y Vocación Temprana

La historia de Parra se inició en Quibdó, donde nació en 1965 y pasó su infancia estudiando la primaria y parte del bachillerato. Desde niña, desarrolló una vocación social marcada por su tiempo como misionera, sacrificando las celebraciones de Navidad para viajar a los ríos del Bajo Atrato y rezar novenas. Esta etapa definió su carácter, llevándola a trabajar desde la adolescencia para sostenerse. Un día, en septiembre, partió con un grupo de mineros paisas para cocinar y lavar ropa, retornando en diciembre, momento en el que su madre había presentado una denuncia por desaparición. En esos tres meses, Parra ganó más dinero del que habría logrado en un año de taquilla, pero encontró algo más valioso: conoció al hombre que hoy es su esposo, con quien lleva casi cuatro décadas de unión y tiene cuatro hijos nacidos en San Roque.

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Resiliencia Política y Defensa de Derechos

Tras el fallecimiento del padre de su esposo, Parra llegó a la finca de la vereda El Vesubio en San Roque mientras se negociaba su venta. La finca nunca se vendió, y ella se quedó, sintiéndose ajena a las montañas antioqueñas. Fue en una reunión de la junta de acción comunal, cuando estaba embarazada de su tercera hija, cuando surgió su papel transformador. Al escuchar que no había dinero para celebrar la Navidad, propuso que cada familia aportara un ingrediente, organizando tamales, natilla y buñuelos con maíz, papas y zanahorias donadas. Desde entonces, lleva 25 años como presidenta de la junta. En 2012, sin hacer campaña política, fue elegida concejala hasta 2015, definiendo la política como el arte de servir. Su gestión ha enfrentado amenazas de grupos armados, obligándola a refugiarse brevemente en Quibdó, pero siempre regresó a sus raíces en San Roque.

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Estructuración del Café Entre Flores

En 2010, con apoyo policial, Parra organizó un sembratón en memoria de víctimas de feminicidio, plantando un árbol por cada mujer asesinada. Esto derivó en reuniones que hoy agrupan a más de cien mujeres, con 86 activas. Con recursos insuficientes, lograron que la Alcaldía les entregara una casa, la cual Gramalote, empresa de oro a cielo abierto, adecuó y dotó tras negociaciones complejas. La Casa se inauguró el 9 de septiembre de 2022 con 50 sillas y un televisor, y actualmente ofrece cursos del Sena, un fondo rotatorio y círculos de mujeres. De este espacio surgieron 14 emprendimientos que venden granola y panela. El 30 de julio, se abrió el Café Entre Flores, vendiendo productos de socias y emprendedoras de Santo Domingo sin cobrarles arriendo.

Impacto Comunitario y Legado Personal

La jornada de Parra culmina a las 8 de la noche, tras el rosario, tras un día marcado por la atención a su familia, el grupo de mujeres y los emprendimientos. Su impulso diario se alimenta de las llamadas de ayuda de mujeres que buscan apoyo, una motivación arraigada en su propia experiencia como sobreviviente de violencia sexual. Parra trabaja con la convicción de que "si tocan a una, nos tocan a todas", garantizando que ninguna mujer ni niña en San Roque vuelva a pasar por lo mismo. Su vida, que ella siente como si tuviera 15 años, es un testimonio de cómo la unión y el emprendimiento social pueden transformar una comunidad entera desde las bases, estableciendo un precedente de fortaleza y organización en Antioquia.