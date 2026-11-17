Cristiano Ronaldo siempre reconoce el apoyo fundamental de su madre Maria Dolores Aveiro en cada etapa de su vida, desde su infancia en Madeira hasta su estatus actual como leyenda del fútbol.

La trayectoria profesional de Cristiano Ronaldo está inextricablemente ligada al respaldo incondicional de su madre, Maria Dolores dos Santos Alveiro Aveiro. Nacida en Madeira, Portugal, el 31 de diciembre de 1954, Dolores ha sido la figura central en la formación del astro portugués, guiándolo desde sus humildes inicios hasta convertirse en una de las máximas figuras históricas del deporte mundial.

Infancia y primer paso en el Manchester United

Maria Dolores crió a sus cuatro hijos junto a José Dinis Aveiro, quien falleció el 6 de septiembre de 2005. Ante la ausencia del padre, los hijos, incluido Cristiano, asumieron roles importantes para sostener el hogar. Cuando el jugador firmó con el Manchester United en Inglaterra, Dolores lo acompañó directamente a la ciudad mancuniana. Esta presencia maternal fue decisiva para su adaptación inicial y su consolidación como futbolista en el Reino Unido.

Also read “Me alegré de que perdieran”: madre de Cristiano Ronaldo estalló contra Portugal y lanzó fuertes acusaciones

El esfuerzo de ambos alcanzó su punto más alto con la obtención del Balón de Oro en 2008. Durante la ceremonia en Francia, Dolores lloró de emoción al ver a su hijo recibir el galardón que reconocía su excelencia deportiva. Este triunfo marcó un hito que sentó las bases para el siguiente gran salto en su carrera profesional.

Consagración en el Real Madrid y etapa en la Juventus

En el año 2009, Cristiano y su madre se trasladaron a Madrid para incorporarse al Real Madrid. Esta transferencia fue considerada el fichaje más caro de la historia en ese momento. Su tiempo en el club blanco fue legendario, ya que el portugués se convirtió en el máximo goleador de la institución con 451 goles en 438 partidos. Dolores estuvo presente en gran parte de esta etapa, disfrutando de la vida en la capital española.

Advertisement

Posteriormente, en 2018, la familia se dirigió a Turín, Italia, para que Cristiano firmara con la Juventus. Dolores aprovechó la oportunidad para conocer el turismo y la gastronomía del país de la pizza, manteniendo su rol de apoyo constante. A pesar de vivir en Italia, en varios momentos regresó a Portugal para estar con los hermanos del jugador y su familia extensa.

Superación personal y retorno al Manchester United

El 3 de marzo de 2020, días antes de la declaración de la pandemia mundial por el coronavirus, Maria Dolores sufrió un derrame cerebral en Madeira. Fue trasladada de urgencia al Hospital Nélio Mendonça en Funchal, donde fue operada. La recuperación fue favorable y Cristiano se mudó temporalmente a Portugal para cuidarla, fortaleciendo aún más su vínculo maternal.

En el verano de 2021, surgieron rumores sobre un posible regreso de Ronaldo al Manchester City. Sin embargo, el jugador eligió regresar al Manchester United, su primer club inglés. Dolores expresó su felicidad ante esta decisión, destacando la emoción de ver al estadio cantar su nombre. En ese momento, Cristiano tenía 36 años y la prensa cuestionaba su longevidad deportiva, pero su madre validó su elección.

El 11 de septiembre de 2021, el jugador debutó ante el Newcastle United y marcó dos goles, demostrando que aún tenía nivel competitivo. Aunque su carrera parecía estar declinando para algunos expertos, el rendimiento de Cristiano desafió esas expectativas. Su madre siguió siendo un pilar emocional durante este periodo de alta presión mediática.

Advertisement

Tragedia familiar y nuevo capítulo en Arabia Saudita

La vida personal de la familia enfrentó una prueba dolorosa el 18 de abril de 2022. Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, dio a luz a mellizos, pero el varón, Ángel, falleció al nacer. Dolores estuvo presente para consolar a su hijo y a Georgina, apoyándolos en uno de los momentos más difíciles de su historia personal.

Después de una temporada en el Manchester United y un Mundial de Catar 2022 marcado por la controversia y la relegación al banquillo bajo el técnico neerlandés Erick Ten Hag, la familia tomó una nueva decisión. En enero de 2023, Cristiano Ronaldo y su entorno se mudaron a Arabia Saudita para unirse al Al Nassr. Este cambio les ofreció una vida más tranquila y alejada de la intensidad de la élite europea.

Actualmente, Ronaldo continúa rompiendo récords en la Liga de Arabia Saudita, pero su legado va más allá del campo. Su éxito está fundamentado en la educación y el amor que recibió de Maria Dolores Aveiro, quien ha sido su confidente y defensora en cada etapa de su vida profesional y personal.