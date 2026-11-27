La UCI designa a dos medallistas olímpicos colombianos como parte de una iniciativa global para promover el uso de la bicicleta como transporte sostenible y herramienta de inclusión social durante el decenio 2026-2035.

En un paso significativo hacia la promoción de la movilidad sostenible y la inclusión social a nivel global, la Unión Ciclista Internacional ha designado a dos destacadas figuras del deporte colombiano como parte de su nueva iniciativa Embajadores del Ciclismo para Todos.

Esta honorífica distinción ha recaído en Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo, reconocidos por su trayectoria de éxitos olímpicos y su compromiso con el desarrollo del ciclismo más allá de las competencias de alto rendimiento. La selección de estos dos atletas subraya el papel crucial que los deportistas de elite pueden desempeñar en la normalización del uso de la bicicleta como una herramienta vital para la salud pública, la integración comunitaria y la reducción de la huella ecológica en las ciudades contemporáneas.

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UCI alinea ciclismo profesional con metas de transporte sostenible

La iniciativa, presentada oficialmente en el marco del Día Mundial del Transporte Sostenible, busca alinear los esfuerzos del ciclismo profesional con las metas establecidas por las Naciones Unidas para el decenio 2026-2035 dedicado al transporte sostenible. Durante un período inicial de dos años, los embajadores participarán activamente en diversas campañas y actividades organizadas por la UCI, compartiendo sus experiencias personales para inspirar a la ciudadanía.

Además, trabajarán estrechamente con comunidades locales, visitando distintas regiones para promover que más personas incorporen la bicicleta en sus rutinas diarias. Este esfuerzo colectivo está respaldado por el Manifiesto UCI Ciclismo para Todos 2026, un documento que enfatiza la necesidad de crear vías más seguras y accesibles, reconociendo la responsabilidad que recae en los ciclistas y equipos profesionales para utilizar su visibilidad en pos del bien común.

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Programa global integra a atletas de cinco continentes

Además de los representantes colombianos, el programa integra a otros cinco deportistas de cinco continentes, reflejando un enfoque verdaderamente global e inclusivo. Mariana Pajón, doble campeona olímpica y medallista de plata en Tokio 2020, aporta su liderazgo como miembro del Comité de Gestión de la UCI. Carlos Mario Oquendo, bronce olímpico en Londres 2012, se destaca por su trabajo como Campeón de la Paz y promotor del ciclismo urbano en Sudamérica.

Se unen a ellos atletas como Ashleigh Moolman-Pasio de Sudáfrica, experta en igualdad de género; Celine van Till de Suiza, defensora de la inclusión social; Moroj Adil de Arabia Saudita, pionera del ciclismo femenino en su región; Ross Cullen de Gran Bretaña; y Samara Sheppard de Nueva Zelanda. Todos ellos participarán en eventos clave como el Día Mundial de la Bicicleta y han iniciado sus labores con jornadas de orientación en el Centro Mundial de Ciclismo en Suiza, consolidando un legado de impacto social y deportivo duradero.