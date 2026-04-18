Marie-Louise Eta hace historia como primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido oficial de un equipo masculino en la Bundesliga, un hito histórico para el fútbol femenino y alemán, a pesar de la derrota de su equipo, el Unión Berlín, por 2-1 frente al Wolfsburgo.

El 18 de abril de 2026, a las 15:31 hora alemana, se grabó a fuego en la historia de la Bundesliga .

El Unión Berlín y el Wolfsburgo se encontraron en la jornada 30, pero el encuentro adquirió una dimensión trascendental por el debut oficial de Marie-Louise Eta al frente del banquillo local.

La entrenadora hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido oficial de un equipo masculino en la liga alemana y en las cinco principales competiciones de Europa.

A pesar del considerable impacto que generó su nombramiento en Alemania, este no se tradujo en un resultado favorable para su equipo. En su primer partido como directora técnica del Unión Berlín, sufrió una derrota en casa por 2-1 ante un Wolfsburgo que se encuentra en una dura lucha por evitar el descenso.

Eta, quien ya había marcado un hito al ser la primera asistente técnica de un equipo masculino en la Bundesliga, fue nombrada interina hasta el final de la temporada hace pocos días, tras la destitución de Steffen Baumgart, quien dejó el cargo después de una derrota frente al Heidenheim la semana anterior.

„Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea', declaró tras el anuncio.

Eta, de 34 años, ascendió desde el equipo sub-19 masculino y debutó ante una concurrencia de 22.000 espectadores en el estadio An der Alten Försterei, cuyas gradas estuvieron abarrotadas, animadas y ruidosas.

Marie-Louise Eta fue recibida con una respuesta entusiasta por parte de la afición local cuando su nombre fue anunciado previo al partido. Salió al campo vistiendo una sudadera negra, acaparando todas las miradas del estadio y los focos de las cámaras. Lejos de mostrar nerviosismo, se mostró bastante serena, saludó a los miembros del cuerpo técnico del Wolfsburgo y se situó en el borde de la zona técnica, no sin antes recibir un abrazo de la mascota de su equipo.

El Unión Berlín se vio pronto en una situación comprometida cuando Patrick Wimmer anotó en el minuto 11. Dženan Pejčinović amplió la ventaja justo después del descanso, contribuyendo a que el Wolfsburgo se ubicara a solo dos puntos de la zona de promoción de descenso ocupada por el St. Pauli y a seis de la salvación directa.

Oliver Burke, del Union, logró recortar distancias en la recta final del encuentro (minuto 85).

A pesar de la derrota, los berlineses conservan una ventaja de seis puntos sobre la plaza de promoción de descenso, un margen que parece más que suficiente con cuatro partidos restantes en el calendario.

La derrota no empaña el logro histórico de Eta, quien abre nuevas puertas para las mujeres en el deporte de élite





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