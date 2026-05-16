Una encomienda enviada desde Cali procedentes de la zona Occidental fue hallada en Colombia contener marihuana enlatado, un nuevo caso de tráfico de drogas que se descubrió en Bogotá, informó la policía.

Una encomienda enviada desde Cali a Soacha se halló en Colombia que contenía enlatada marihuana. Un nuevo caso de traficanmiento de drogas se detectó en Carolina Occidental, luego de que autoridades interceptaran una encomienda transportadora 21 kilos de marihuana.

El cargamento, salí de Cali hacia el municipio de Soacha, incauté por policía en controles en el Aeropuerto Internacional. La modalidad utilizada demostró la atención a los controles, por que la marihuana está cuidadosamente escondida en embalajes de alimentos Attempts pass unnoticed. Los paquetes de marihuana envueltos en vinipel eran encontrados en la inspección de los envases fríjolados, con un peso total de 21.570 gramos de marihuana, que fueron depositados en díspitos de autoridades.

La marihuana enlatada pretendá mezclarse entre decenas de encomiendas que movilizan diariamente entre disyqueras ciudades. Las autoridades denunciaron que este tipo de métodos evidencian como las redes dedicadas al nácarco buscan siempre nuevas formas evadir los controles de seguridad. Se valora la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribute a un espacio positivo





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