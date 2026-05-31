Marilyn Monroe cumple 100 años: la verdadera historia detrás del mito

A cien años de su nacimiento, Marilyn Monroe emerge como una figura compleja que desafió los roles impuestos por Hollywood. Su infancia marcada por la vulnerabilidad, su ascenso en el cine y su papel como pionera del feminismo son analizados en este homenaje que busca rescatar la auténtica humanidad de la icónica actriz.

Marilyn Monroe , nacida Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, celebra este año el centenario de su nacimiento, una fecha que nos invita a repensar la magnitud de su legado más allá de la icónica imagen de la rubia sensual.

A 100 años de su llegada al mundo, la figura de Monroe se revela como un mosaico complejo de vulnerabilidad, talento y resistencia. Su infancia quedó marcada por la ausencia de un padre y por el abandono de una madre aquejada de esquizofrenia, lo que la llevó a transitar por una cadena de hogares de acogida y a pasar largos periodos en el orfanato de Los Ángeles.

A los dieciséis años, con la intención de escapar del control estatal, contrajo matrimonio con James Dougherty, un vecino del barrio, en una unión motivada por la necesidad económica y la búsqueda de estabilidad, más que por el romanticismo. Los inicios en Hollywood fueron turbulentos. Tras breves contratos con grandes estudios como Twentieth Century Fox y Columbia Pictures, Monroe apareció como extra en producciones menores, mientras luchaba contra un tartamudeo que la acompañó desde la niñez.

Fue en 1950, con los éxitos "La jungla de asfalto" y "La malvada", cuando la actriz empezó a ganar notoriedad, aunque sus papeles seguían siendo diminutos. La maquinaria comercial del cine pronto la encasilló como la "rubia tonta", una mujer aparentemente superficial pero que, en realidad, poseía una inteligencia y una curiosidad insaciable.

En los recesos entre tomas, Marilyn devoraba obras de autores como León Tolstói, James Joyce y Walt Whitman, contrastando con la percepción de los ejecutivos que la subestimaban. El relato de Monroe trasciende el mito de la celebridad efímera y se convierte en un testimonio de la lucha femenina en la industria del espectáculo.

Sophia Serrano, curadora del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, destaca la importancia de recuperar los objetos y documentos que revelan la faceta creativa y autodeterminada de la actriz. Por su parte, la doctora en comunicación Carmen Viveros señala que la trayectoria de Monroe, que abarcó actuación, modelaje, canto y emprendimiento, la consolidó como una de las pioneras del feminismo de los años sesenta, al utilizar su sexualidad como herramienta de reivindicación social.

Este centenario no solo celebra la imagen perdurable de una estrella, sino que invita a reconocer la complejidad humana de una mujer que, a pesar de los estigmas, dejó una huella indeleble en la cultura popular y en la lucha por la igualdad de género





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