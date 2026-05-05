Mario Andrés Burgos Patiño renuncia a la Fiscalía tras 18 años de carrera judicial y polémicas

El exfiscal Mario Andrés Burgos Patiño presenta su renuncia tras una carrera de 18 años en la justicia colombiana, marcada por casos emblemáticos y controversias, incluyendo su manejo del caso contra Nicolás Petro y su enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro.

Mario Andrés Burgos Patiño , exfiscal colombiano, ha presentado su renuncia a la Fiscalía General de la Nación tras 18 años de carrera en el sector judicial, donde su trayectoria ha sido marcada por logros significativos y controversias.

Burgos, quien inició su carrera en la judicatura en 2008, se destacó por su trabajo en la Rama Judicial y posteriormente en la Fiscalía, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Su especialización en derecho penal y procesal le permitió liderar investigaciones de alta complejidad, como el caso del suicidio del estudiante Sergio Urrego en 2014, donde logró la condena de la exrectora Amanda Azucena Castillo por manipulación de pruebas y acoso.

Sin embargo, su estilo confrontativo y su manejo de casos sensibles, como la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, generaron críticas y acusaciones de parcialidad. Burgos fue apartado de este caso tras ser acusado de violar el fuero presidencial y de permitir la difusión de información confidencial en medios de comunicación.

Además, fue multado por un juez administrativo por desacatar una orden de retractación relacionada con declaraciones del presidente Petro. La Fiscalía también lo investigó por presuntas irregularidades en el manejo del proceso, incluyendo presiones sobre el acusado para obtener un preacuerdo. A pesar de las controversias, Burgos ha dejado una huella significativa en el sistema judicial colombiano, aunque su legado sigue siendo objeto de debate entre la opinión pública y los actores políticos





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