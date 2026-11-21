La Fiscalía imputó a Marlon Gómez Hudgson por extorsión y concierto para delinquir. Se le vincula con Everth Hawkins en la demanda de 3.000 millones a contratistas de San Andrés.

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Marlon Gómez Hudgson, conocido como alias Marlito, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, ambos agravados. El presunto integrante de la banda criminal Las Salsas Mexicanas fue presentado ante un juez de control de garantías para enfrentar estas acusaciones relacionadas con crímenes en San Andrés.

Este imputado aparece mencionado directamente en el expediente judicial contra el exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen. La Fiscalía detalla que Hawkins fue imputado el pasado 21 de octubre por presuntamente haber extorsionado a dos contratistas de su administración, solicitando la cifra exacta de COP 3.000 millones.

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Detalles del mecanismo extorsivo

Las víctimas identificadas son los comerciantes Larkin Luis Castro Bowie y Alfredo Enrique Coronel Miranda, quienes mantenían contratos activos con la Gobernación de San Andrés para servicios de seguridad y aseo. Según la investigación fiscal, estos contratistas denunciaron previamente retrasos en los pagos por parte del ente territorial, situación que habría facilitado las exigencias ilegales.

En un evento específico ocurrido en octubre de 2024, dos presuntos miembros de la banda interceptaron a los contratistas en un restaurante. Tras la interceptación, los hicieron participar en una videollamada con alias Marlito, quien se identificó como parte de la organización criminal. Este contacto les comunicó que ahora él asumiría la responsabilidad de la deuda que supuestamente tenían con el gobernador exmandatario.

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Los comerciales se negaron a pagar el dinero solicitado, lo que derivó en amenazas y en la obligación final de abandonar la isla de San Andrés. Este incidente conecta directamente a Marlito con la red de presión financiera que operaba bajo la tutela del entorno político de Hawkins durante su gestión.

Posiciones y evidencia criminal

La Fiscalía General señala que Las Salsas Mexicanas habría ejecutado al menos cuatro exigencias de dinero distintas dirigidas a estas víctimas. En uno de los episodios atribuidos a la orden de Verth Hawkins, alias Marlito participó de forma directa en la planificación y ejecución de la presión sobre los contratistas.

Además de los casos vinculados al exgobernador, alias Marlito es investigado por amenazar a otros comerciantes de la isla con dañar sus establecimientos o viviendas si no cumplían con los pagos requeridos. Estas amenazas buscaban asegurar la impunidad de la extorsión y mantener el control territorial de la banda criminal en la región insular.

Impacto real y siguientes pasos

En otro de los hechos imputados, ocurrido la madrugada del 20 de febrero, fue incinerada una carnicería debido a que su propietario se negó a entregar la suma solicitada por la organización. La fiscalía también atribuye a Marlito la participación en eventos extorsivos adicionales ocurridos en febrero y octubre de 2026, aunque la veracidad de esta última fecha requiere confirmación oficial adicional.

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Marlon Gómez Hudgson no aceptó los cargos que se le imputaron durante su audiencia. A pesar de su negativa, un juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento preventiva que lo mantiene en un centro carcelario. El proceso judicial continúa avanzando con la intención de esclarecer la jerarquía del crimen organizado en la isla.