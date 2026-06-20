Marruecos ganó 1‑0 sobre Escocia con un gol de Ismael Saibari en el minuto dos, posicionándose en la cabeza del Grupo C del Mundial 2026 y asegurando un paso hacia los dieciseisavos de final.

Marruecos alcanzó un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Escocia por 1‑0 en el Boston Stadium. El gol fue anotado en el segundo minuto por Ismael Saibari , quien hizo saltar a la defensa escocesa antes de conseguir el disparo a quemarropa tras un magnífico pase de Brahim Díaz .

La victoria eleva a los Leones del Atlas a la cabeza del Grupo C, con un marcador de 4‑3‑1 frente a Brasil y Haití. El ínfimo y rápido gol aseguró la primera posición del grupo para Marruecos, colocando el objetivo de la fase de grupos bajo la mira de la afición y la prensa mundial.

El partido se jugó bajo un clima fresco y la afición presente fue testigo de una actuación goleadora por parte del delantero del PSV Eindhoven, cuyo futuro ha sido motivo de especulación en la prensa europea con el Bayern Múnich. Saibari replicó con un disparo que dejó sin opciones al arquero Yassine Bounou, evidenciando la fineza de su técnica y su capacidad de liderazgo dentro del campo.

El encuentro no fue solo una victoria sino también un mensaje estratégico: Marruecos ha demostrado su capacidad para reaccionar con rapidez y precisión, destacándose en la primera fase del torneo. Mientras Escocia, que había comenzado la competición venciendo a Haití 1‑0, buscó contrarrestar la entrada rápida de los ataques marruecos, el plan del técnico Steve Clarke se vio vencido antes de que pudiera consolidarse.

A pesar de su refuerzo sobre la banda izquierda de Achraf Hakimi y la presión en la mitad del campo, la defensa escocesa no logró contener la velocidad de Saibari, quien aprovechó un pase en una zona abierta para eludir a la cobertura. El resto del partido estuvo marcado por intercambios ofensivos breves y alguna probabilidad clara que el atacante bilal El Khannouss no pudo concretar tras recibir una superioridad en el centro del arco.

Con la eliminación de Brasil y la posición de los cuatro grupos, Marruecos se ha visto obligado a disputar la última ronda de la fase de grupos con Haití, lo cual representa un desafío adicional para consolidar la ventaja que ya procure. De manera paralela, el futuro de Achraf Hakimi fue objeto de controversia cuando se confirmó su detención en Francia por presunta violación, lo que podría haber alterado la dinámica del equipo si se hubiera cambiado la alineación principal.

En cualquier caso, el desempeño del equipo, dominado por la combinación entre la puntería de Saibari y el enlace creativo de Díaz, ha elevado el perfil de Marruecos dentro del torneo. La selección debería aprovechar esta confianza para continuar avanzando y enfrentar a equipos de mayor calibre en la siguiente ronda del Mundial 2026





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