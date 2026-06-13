Marruecos sorprende a Brasil con gol de Ismael Saibari en el Mundial 2026

Ismael Saibari anotó el primer gol del partido entre Marruecos y Brasil, correspondiente al Grupo C del Mundial 2026, en una jugada colectiva que dejó sin reacción a la defensa brasileña. El tanto coloca a la selección africana en ventaja ante una de las favoritas al título.

El duelo entre Marruecos y Brasil , correspondiente al Grupo C del Mundial 2026 , ha sido una de las primeras sorpresas del torneo. Cuando el reloj marcaba el minuto 21 del primer tiempo, Ismael Saibari apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto africano ante una de las selecciones favoritas para quedarse con el título.

La anotación llegó en un momento de intensidad, luego de una jugada colectiva que desarmó por completo a la defensa brasileña. La acción comenzó con una rápida combinación de pases marroquíes, avanzando con precisión hasta dejar a Saibari en una posición inmejorable. El atacante aprovechó el movimiento de sus compañeros y quedó mano a mano con el arquero Alisson Becker.

Ante la rápida salida del guardameta brasileño, Saibari ejecutó una definición de gran calidad, elevando el balón por encima del portero para enviarlo al fondo de la red. Este gol representó un duro golpe para Brasil, que había asumido el control de varios tramos del encuentro pero encontró dificultades para contener la velocidad y el orden táctico de Marruecos.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti vio cómo el combinado africano competía de igual a igual, confirmando su capacidad para sorprender a las grandes potencias. Con el marcador a su favor, Marruecos dio un paso importante en un partido que promete emociones hasta el último minuto y que podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos





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