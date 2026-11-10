Marta sigue en los planes de Brasil para el Mundial 2027 pese a no ser convocada

Arthur Elias afirmó que Marta sigue en los planes de Brasil para el Mundial 2027, aunque no fue convocada a los próximos amistosos.

La selección brasileña de fútbol femenino cuenta totalmente con Marta para el Mundial 2027 en casa, según declaró este martes el técnico Arthur Elias. Sin embargo, la jugadora de 40 años no fue incluida en la convocatoria para los próximos amistosos. La declaración se produjo en una rueda de prensa en Río de Janeiro, durante el anuncio de las convocadas para los encuentros contra Japón.

La estrella, elegida seis veces mejor jugadora del mundo, apunta a su séptima participación en una Copa del Mundo con su país. El torneo se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio.

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Marta en los planes del Mundial 2027

Arthur Elias afirmó que Marta forma parte totalmente de los planes de Brasil para la Copa del Mundo. El seleccionador habló de la jugadora en esos términos durante la rueda de prensa celebrada en Río de Janeiro.

Marta no juega con la Seleção desde junio, cuando entró diez minutos en una derrota por 1-0 ante Estados Unidos en un amistoso. Su último partido oficial con Brasil fue la final de la Copa América contra Colombia, disputada en agosto de 2025.

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En aquel encuentro, la jugadora anotó dos goles decisivos en el triunfo por 4-4 y 5-4 en penales. Su historial internacional incluye la condición de finalista de la Copa del Mundo en 2007 y el récord de goles del torneo, con 17 tantos.

Condiciones de la convocatoria de Arthur Elias

El técnico Arthur Elias condicionó la presencia de Marta en el Mundial al rendimiento que muestre en los próximos meses. Según sus palabras, la decisión dependerá de su nivel en el momento del anuncio de la lista final, previsto para mayo.

El seleccionador señaló que la situación se aplica a todas las jugadoras, sin excepciones. Según explicó, la lista definitiva se confeccionará con los criterios de forma pareja para cada convocada.

Arthur Elias también dijo que mantiene contacto con el club estadounidense de la jugadora, el Orlando Pride. El objetivo, según indicó, es que Marta pueda preparar lo mejor posible la temporada y jugar al más alto nivel el año que viene, algo que, en sus palabras, todos desean.

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En el plano deportivo, Marta ha ganado tres medallas de plata olímpicas, en 2004, 2008 y 2024. Ese palmarés refuerza el peso de su nombre en la selección, aunque la convocatoria actual quedó fuera de su alcance.

Calendario del Mundial 2027 y próximos pasos

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2027 se realizará el 11 de diciembre en Río de Janeiro. Ese acto definirá los rivales de Brasil en la primera ronda del torneo que se disputará en casa.

Antes del sorteo, la selección brasileña enfrentará a Japón el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. Esos encuentros serán una referencia para medir el estado de forma del equipo de cara a la cita mundialista.

La lista final del Mundial se anunciará en mayo. Hasta entonces, Marta deberá demostrar su nivel con su club y, en caso de ser convocada, con la selección, para cumplir con los criterios fijados por Arthur Elias.