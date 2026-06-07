Martha Valencia de Fincaraíz advierte sobre la crisis del sector vivienda y la preferencia creciente por el arriendo

La directora de Fincaraíz señala la caída de la compra, el aumento del arriendo y las altas tasas hipotecarias como factores que complican el acceso a la vivienda en Colombia, y llama a una política de Estado con visión a largo plazo.

La directora ejecutiva de Fincaraíz, Martha Valencia, alertó que el mercado de la vivienda en Colombia atraviesa una etapa de gran dificultad. La caída sostenida en la compra de inmuebles, el notable aumento de la demanda de arriendo y las complicaciones para acceder a créditos hipotecarios están generando una presión significativa sobre las familias que buscan una vivienda propia.

En una entrevista concedida en Casa Blu de Blu Radio, Valencia explicó que las cifras del sector reflejan una desaceleración constante, mientras el país acumula treinta y cinco meses consecutivos de decremento en la iniciación de nuevos proyectos residenciales. Además, la directora subrayó que el comportamiento de los usuarios indica un cambio profundo en las preferencias de los colombianos, ya que el 71 por ciento de las búsquedas realizadas en la plataforma de Fincaraíz corresponden a inmuebles en arriendo.

"Hoy el sentir del usuario es buscar arriendo porque analiza cada vez más sus posibilidades de adquirir una vivienda", manifestó Valencia, señalando que la elevada tasa de interés de los créditos hipotecarios, que ronda entre el 13 y el 13,5 por ciento, resulta mucho más alta que los niveles cercanos al diez por ciento que se registraron en los mejores momentos del mercado. Este diferencial encarece considerablemente la cuota mensual que deben asumir las familias, dificultando aún más el acceso a la vivienda propia





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