Martin Garrix anuncia concierto histórico en Medellín y Álex Ubago inicia gira romántica por Colombia

Martin Garrix tocará el 5 de diciembre de 2026 en el nuevo DaviArena de Medellín, mientras que Álex Ubago inicia su gira "¿Qué Pides Tú?" en Bogotá, Pereira y Medellín, evidenciando la pujanza del espectáculo musical en Colombia.

Martin Garrix , uno de los DJ más reconocidos a nivel mundial, volvió a confirmar su paso por Colombia con una presentación histórica en la ciudad de Medellín.

El espectáculo tendrá lugar el 5 de diciembre de 2026 en el recién inaugurado DaviArena, un recinto que se ha anunciado como una inversión de cien millones de dólares y que contará con 65 eventos durante su primer año de operaciones. La venta de entradas para el concierto de Garrix ya está disponible para el público general a través de la plataforma Tuboleta, después de haber agotado los cupos en su anterior visita a Bogotá, donde el público respondió con entradas vendidas en cuestión de minutos.

Los organizadores resaltaron que esta fecha forma parte del Garrix Americas Tour, el cual arrancó con dos presentaciones agotadas en Chile y Argentina, donde el artista sorprendió a los asistentes al invitar a Ed Sheeran en Santiago para interpretar en vivo su colaboración "Repeat It", un momento que rápidamente se volvió viral en las redes y elevó la expectativa por los próximos shows en Latinoamérica. El alcance de Martin Garrix en la escena del EDM (Electronic Dance Music) es indiscutible; ha encabezado los escenarios de festivales de gran relevancia como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival y Lollapalooza, y sus cifras en plataformas digitales superan los veinte mil millones de reproducciones.

El concierto en Medellín promete una puesta en escena inmersiva que combinará visuales de última generación, sistemas de iluminación avanzados, efectos especiales y un recorrido musical que incluirá sus mayores éxitos, entre ellos "Animals", "Scared To Be Lonely" e "In The Name Of Love". Además, la fecha se suma a la agenda ya confirmada en Bogotá para el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, consolidando a la capital colombiana como una de las ciudades clave del tour.

En paralelo, la escena musical colombiana se prepara para recibir a Álex Ubago, una de las voces más emblemáticas del pop romántico en español. El cantautor español iniciará su gira "¿Qué Pides Tú?

" en el país el 13 de agosto en Bogotá, en el Royal Center, seguirá el 14 de agosto en Pereira, en el recinto Expofuturo, y culminará el 16 de agosto en Medellín, en el Teatro Metropolitano. La gira incluirá una selección de sus clásicos, como "Sin Miedo a Nada", "Sabes", "Aunque No Te Pueda Ver", "Me Muero Por Conocerte" y "A Gritos de Esperanza", canciones que han acompañado a varias generaciones y que, según los organizadores, siguen conectando con nuevas audiencias.

Las entradas para los conciertos de Álex Ubago ya están a la venta en la página www.mundoboletos.com, y se espera que la respuesta del público sea tan entusiasta como la de los eventos de Garrix, reflejando el apetito del público colombiano por la música en vivo de alta calidad. Esta dupla de eventos subraya el dinamismo del sector cultural en Colombia, que se nutre tanto de la energía de la música electrónica internacional como del legado del pop romántico en español.

Con la apertura de DaviArena y la agenda de conciertos de alto perfil, el país se posiciona como un punto de referencia para artistas internacionales que buscan conectar con audiencias vibrantes y exigentes en América Latina. La expectativa es que ambos shows no solo generen un impacto económico significativo, sino que también fortalezcan la identidad musical del país, ofreciendo experiencias inolvidables y reforzando la tendencia de que Colombia se convierta en un destino preferente para giras de artistas de renombre mundial





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