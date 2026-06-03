Martin Scorsese respalda la inteligencia artificial en el cine y revela que ya la utiliza

Martin Scorsese apoya el uso de IA para guiones gráficos, mientras Peter Jackson se muestra a favor y Guillermo del Toro critica la tendencia.

El legendario cineasta Martin Scorsese ha declarado su respaldo al uso de la inteligencia artificial en el cine y ha revelado que ya utiliza esta tecnología para crear guiones gráficos en sus producciones.

En una entrevista reciente, Scorsese afirmó: El cine es un medio joven, con apenas 125 años de historia, así que debemos estar abiertos a su evolución. El director de obras maestras como Taxi Driver y El lobo de Wall Street explicó que la IA le permite optimizar el proceso creativo sin sacrificar la esencia artística. Según Scorsese, la inteligencia artificial no reemplaza la visión humana, sino que la potencia al facilitar la comunicación de ideas complejas al equipo técnico.

Esta postura ha generado un intenso debate en la industria cinematográfica. Scorsese detalló que ya ha empleado la IA en la preproducción de sus películas para generar storyboards detallados. Utilicé 3D en Hugo y tecnología de rejuvenecimiento para El irlandés.

Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo -el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía- para que puedan desarrollarlas y enriquecer la inteligencia cinematográfica, señaló. El cineasta destacó que la IA reduce significativamente el tiempo y los costos de producción. Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo, agregó.

Para Scorsese, la IA es una aliada que permite avanzar sin comprometer la calidad técnica ni la narrativa. Sin embargo, las opiniones sobre la IA en el cine están divididas. Peter Jackson, director de El señor de los anillos, también se mostró favorable, afirmando en una clase magistral del Festival de Cannes que no me disgusta la IA, comparándola con un efecto especial.

En contraste, el mexicano Guillermo del Toro, ganador del Óscar por La forma del agua, criticó duramente a quienes creen que el arte se puede hacer con una maldita aplicación. Del Toro defiende la artesanía humana y advierte que la IA podría trivializar el proceso creativo. Este debate refleja la tensión entre la innovación tecnológica y la tradición artística, una disyuntiva que marcará el futuro del séptimo arte.

Mientras Scorsese y Jackson ven la IA como una herramienta, Del Toro la percibe como una amenaza potencial a la autenticidad cinematográfica. La postura de Scorsese, no obstante, subraya una realidad inevitable: la tecnología sigue transformando el cine. Desde los efectos visuales hasta la edición, la industria siempre ha adoptado nuevas herramientas. La clave, según Scorsese, está en usarlas para servir a la historia y no al revés.

Con su larga trayectoria y su respeto por el oficio, el director de Buenos muchachos busca demostrar que la IA puede integrarse sin perder el alma del cine. Queda por ver si otros realizadores seguirán su ejemplo o si, como Del Toro, prefieren mantenerse al margen. Lo cierto es que la conversación está lejos de terminar, y la próxima década será crucial para definir el rol de la inteligencia artificial en la narración visual





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