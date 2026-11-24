Avengers: Doomsday integra a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en la fase final del multiverso. James Marsden lidera mutantes en esta cinta número 39 del MCU.

El último tráiler de Avengers: Doomsday, la vigésimo novena película del Universo Cinematográfico de Marvel, ha detonado una reacción masiva entre la audiencia al mostrar al mutante Cíclope. En el segmento final del material promocional, James Marsden, quien interpreta a Scott Summers, emula una de las frases más célebres de la franquicia. Al tocarse su visor, el personaje exclama en español "¡A mí, mis X-Men!", un grito de guerra históricamente asociado a Charles Xavier y a Scott Summers desde los cómics y la serie animada original.

Esta aparición marca un hito en la narrativa del estudio, ya que la cinta número 39 del MCU culmina la saga del multiverso. Kevin Feige, CEO de Marvel, explica que proyectos anteriores como Spider-Man: sin camino a casa, Deadpool & Wolverine y Doctor Strange en el multiverso de la locura sentaron las bases para un universo infinito. La integración de estos elementos permite encontrar una infinidad de personajes y conflictos, culminando en esta entrega que reúne a todos los Avengers, incluidos los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

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Integración del multiverso y equipos

La estrategia de Feige consiste en enfrentar a héroes que el público conoce bien y desea ver triunfar, pero que ahora están colisionando entre sí. La cinta explora la dinámica de personajes que no se han visto en pantalla durante 25 años, buscando descubrir cómo logran trabajar juntos o si simplemente son incapaces de cooperar. Estas combinaciones insólitas de personajes generan la peculiar alquimia que define a las películas de Avengers, mezclando la diversión con una alquimia narrativa única.

Los directores Anthony Russo y Joe Russo han explicado que el entretenimiento es fundamental, pero la profundidad emocional es la prioridad. Buscan anclar la historia en la vulnerabilidad y los traumas ocultos detrás de los superhéroes para que los momentos cómicos tengan un efecto completo. La premisa central gira en torno a la idea de que los universos del multiverso están colapsando y que la expansión de las posibilidades se ha vuelto insostenible, requiriendo que varias realidades interactúen en la narrativa.

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Cíclope y evolución del personaje

James Marsden retoma su papel como Cíclope con un rol protagónico más fiel a los cómics, actuando como líder de los mutantes. Su diseño ha cambiado significativamente respecto a la trilogía original de los X-Men, estrenada entre 2000 y 2014. El traje abandona el cuero negro característico de las primeras películas para adoptar el icónico uniforme azul y amarillo, inspirado directamente en The X-Men número 1, publicado en septiembre de 1963.

El poder principal de Scott Summers sigue siendo disparar potentes rayos de energía cinética pura desde sus ojos, conocidos como rayos ópticos. A diferencia de la visión de calor de Superman, estos rayos no queman ni emiten calor. Funcionan como un golpe físico devastador de fuerza concusiva capaz de pulverizar acero, atravesar montañas o derribar enemigos gigantescos, una capacidad que ha sido demostrada en entregas previas de la franquicia cinematográfica.

La llegada de los X-Men a este capítulo final no es casualidad, sino una necesidad narrativa impuesta por el colapso del multiverso. La historia requiere que varios universos formen parte de la trama para resolver la crisis de posibilidades insostenibles. Esta decisión permite explorar capas emocionales profundas mientras se mantiene el tono de aventura que caracteriza a la franquicia. La reacción del público al grito de guerra de Cíclope confirma que la conexión entre generaciones de fans se ha logrado efectivamente.

Marvel Studios confirma que esta cinta servirá como el punto culminante de una era completa. La convergencia de equipos como los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts junto a los Vengadores tradicionales crea un escenario de conflicto sin precedentes. Los espectadores podrán observar cómo las distintas realidades chocan y se reconfiguran. El éxito de esta integración dependerá de la capacidad del guion para balancear el peso emocional de los personajes con la escala épica de la amenaza.