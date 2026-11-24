Marvel presenta el tráiler de Avengers: Doomsday, estrenada el 16 de diciembre, confirmando la unión de Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos ante la amenaza de Doctor Doom.

Este lunes, Marvel Studios reveló al público global el tráiler y el póster oficial de lo que se perfila como una de las producciones cinematográficas más anticipadas del año, titulada Avengers: Doomsday. La cinta promete unir a héroes procedentes de tres universos distintos en una narrativa que los arrastrará hacia una colisión mortal, enfrentándolos ante una amenaza existencial sin precedentes en la historia de la franquicia. Este evento marcará un hito histórico al ser la primera ocasión en que los personajes de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores comparten pantalla grande simultáneamente, creando una sinergia sinérgica nunca antes vista.

La reunión de tres universos marcara

La nueva propuesta de Marvel Studios se centra firmemente en los personajes, ofreciendo una historia profundamente personal, divertida y emotiva según lo declarado por el estudio. La película se estrenará en Colombia el 16 de diciembre, fecha que ha generado una enorme expectación entre los fans locales e internacionales. El enfoque narrativo no solo busca la grandiosidad visual propia del cine de superhéroes, sino que prioriza la conexión emocional con la audiencia, asegurando que cada decisión tomada por los héroes tenga consecuencias dramáticas y significativas dentro del marco multiversal.

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Steve Rogers y la vida con Peggy Carter

La primera escena del tráiler muestra a Steve Rogers conversando con Peggy Carter, lo que confirma su retiro definitivo del servicio activo después de Avengers: Endgame. Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, explicó que su decisión de traer de vuelta a Rogers fue inmediata al reunirse con los hermanos Russo, directores del proyecto, y el coguionista Stephen McFeely. Gracias a la historia de las incursiones y la Autoridad de Variación Temporal presentada en la serie Loki, existe un entendimiento claro de múltiples líneas temporales que permiten este regreso. Dicho retorno respeta el hermoso desenlace de Endgame, explorando la dimensión emocional de Steve y la continuidad de su decisión de vivir una vida normal.

Teorías sobre la línea temporal y el hijo de Steve

El tráiler aclara que Steve y Peggy tuvieron un hijo adolescente que desconocía la identidad de su padre como uno de los Vengadores, pero su descubrimiento desató la trama principal. Surgen teorías en medios especializados como Nerdist, sugiriendo que Loki, como guardián del multiverso, trasladó a la pareja a la Tierra-828 para preservar la línea temporal original. Otra hipótesis indica que su casa de campo podría ser una realidad de bolsillo creada por la TVA. La pregunta pendiente es si el hijo de Steve posee poderes, dato que el tráiler no resuelve y que podría clarificarse en la película completa.

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Doctor Doom y Robert Downey Jr

La llegada del Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., acompaña a las tres Brujas de Latveria, generando sospechas sobre la identidad roja de una de ellas basada en la escena de poscréditos de VisionQuest. Feige comentó que Downey se obsesionó con el personaje tras leer los cómics, encontrando similitudes con Tony Stark pero diferenciándolo como un dictador y hechicero. Esta combinación única de tecnología, magia y hechicería resulta fascinante y demuestra el poderío del villano al animar a la nave de los Cuatro Fantásticos hacia la torre de los Vengadores.

Thor, los Fantásticos y el impacto en Wakanda

En la torre de los Vengadores se visualiza a Thor saliendo de la nave, indicando que los Cuatro Fantásticos realizaron varios viajes para reunir a los héroes. Un punto de misterio es la escena en Wakanda donde las aguas están levantadas y Sue Storm usa sus poderes para detenerlas, un detalle que expertos como Paco Hernández S no comprenden del todo. A pesar de esto, el tono oscuro y dramático del tráiler reitera que la audiencia sufrirá emocionalmente, manteniendo momentos ocultos que prometen sorprender a los seguidores de Marvel.