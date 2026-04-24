Masacre en Cúcuta: Tres muertos y dos heridos en El Talento

Un nuevo acto de violencia sacude a Cúcuta con una masacre en el asentamiento El Talento, dejando tres personas fallecidas y dos heridas. Las autoridades investigan posibles vínculos con disidencias de las FARC y han desplegado operativos en la zona.

La ciudad de Cúcuta , en Colombia, se ve nuevamente sacudida por la violencia con la confirmación de una terrible masacre perpetrada en el asentamiento conocido como El Talento.

Este incidente, que ha generado consternación y alarma entre los habitantes, dejó como saldo trágico la muerte de tres personas y heridas de bala a otras dos, quienes fueron rápidamente trasladadas a un centro médico para recibir atención urgente. Las autoridades competentes ya han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El ataque, según los primeros reportes, se desencadenó cuando un grupo de hombres armados interceptó un autobús de pasajeros, obligando a todos los ocupantes a descender. Posteriormente, se llevaron al conductor del vehículo y a su hijo, quienes se encontraban en ruta desde la región del Catatumbo.

Esta acción, sumada a los hallazgos en la escena del crimen, sugiere una posible conexión entre las víctimas y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una línea de investigación que se está siguiendo con sumo cuidado. La Policía Nacional, a través de declaraciones a NotiFrontera, confirmó el hallazgo de los tres cuerpos sin vida dentro de una vivienda ubicada en el área afectada.

La información preliminar recopilada por la inteligencia policial indica que las víctimas podrían ser presuntos integrantes de grupos disidentes que habrían huido de la violencia imperante en el Catatumbo, específicamente debido a las intensas disputas territoriales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas confrontaciones, motivadas por el control de rutas y recursos, han generado un clima de inseguridad y temor en la región.

El ataque fue ejecutado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra las víctimas utilizando un arma larga, presumiblemente un fusil. La precisión y la letalidad del ataque sugieren un plan cuidadosamente orquestado y una posible intención de enviar un mensaje a otros grupos o individuos. En respuesta a esta escalada de violencia, la Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo en la zona, incrementando los patrullajes, los controles de seguridad y los registros domiciliarios.

A través de sus cuentas oficiales, las autoridades han enfatizado su compromiso con la ofensiva contra el delito en los sectores más vulnerables de la ciudad, buscando garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Las labores judiciales y de recolección de pruebas se llevan a cabo diligentemente en el lugar de los hechos, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los eventos y identificar a los responsables.

Paralelamente, se espera con expectación la actualización del estado de salud de las dos personas heridas, quienes se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial. Su testimonio podría ser crucial para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias del ataque. Este nuevo episodio de violencia en Cúcuta pone de manifiesto la persistencia de la problemática de la inseguridad en la región, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para combatir la criminalidad.

La presencia de grupos armados ilegales, las disputas territoriales y la falta de oportunidades económicas son factores que contribuyen a mantener un ciclo de violencia que afecta a la población civil. La comunidad local exige una respuesta contundente por parte del Estado, que garantice la protección de sus derechos y promueva el desarrollo social y económico de la región.

Además de este trágico evento, se reportan otras noticias relevantes, como los resultados del sorteo del Super Astro Luna, el caso de un sargento estadounidense acusado de apostar por la caída del gobierno venezolano y la victoria del equipo Santa Fe en una final deportiva. Sin embargo, la masacre en Cúcuta sigue siendo la noticia principal, debido a su impacto en la seguridad y la estabilidad de la región





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cúcuta Masacre Violencia FARC ELN Catatumbo Seguridad Policía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cúcuta refuerza medidas contra la extorsión desde la cárcel y estaciones de PolicíaCúcuta

Read more »

Personería de Cúcuta, en alerta por eventual llegada de nuevos desplazados desde el CatatumboPor lo menos 40 núcleos familiares estarán llegando en las próximas horas a la capital del departamento en búsqueda de ayudas humanitarias.

Read more »

Bucaramanga impulsa talento juvenil con concurso de jazz, blues y rock en el Colegio La SalleEl Festival de Blues y Jazz Bucaramanga 2026 inicia con un concurso estudiantil que reunirá a jóvenes talentos locales.

Read more »

Querida periodista de Noticias Caracol celebra nuevo premio fuera del canal, ¿triunfo por su talento?La presentadora terminó sorprendida con el premio y agradeció el cariño de varios de sus seguidores.

Read more »

Estos son los 20 jugadores convocados por Junior para enfrentar al Cúcuta DeportivoEl equipo rojiblanco publicó la lista la mañana de este jueves, para el juego de este viernes, en el estadio General Santander, por la jornada 18 de la Liga I-2026. El equipo viaja esta tarde a la capital de Norte de Santander.

Read more »

Tragedia en Cúcuta: Ataque armado deja tres muertos y tres heridos en El TalentoUn ataque armado en el asentamiento humano El Talento, en Cúcuta, cobró la vida de tres personas desplazadas de Tibú y dejó tres heridos. Las autoridades investigan la posible participación del ELN en el hecho, en medio de una escalada de violencia en la región.

Read more »