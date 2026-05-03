Masacre en Cajibío: el terror de las disidencias en Cauca y la respuesta pendiente del Estado

En una semana, las disidencias de Iván Mordisco perpetraron 40 ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, dejando 21 muertos en Cajibío. La inteligencia no detectó a tiempo los planes terroristas, y aunque se han realizado capturas, el Estado aún no ha dado un contragolpe efectivo. La región vive bajo un régimen de terror, con retenes ilegales, horarios de cierre y reclutamiento forzado de menores. El Gobierno de Petro enfrenta críticas por su manejo de la crisis, mientras los grupos armados actúan con impunidad.

En el transcurso de una semana, las disidencias de alias Iván Mordisco llevaron a cabo 40 ataques en 22 municipios de Cauca , Valle del Cauca y Nariño, dejando un saldo de 21 campesinos muertos en Cajibío, el peor atentado terrorista contra civiles en Colombia en más de dos décadas.

Este suceso superó en víctimas al ataque al club El Nogal en Bogotá en 2003, perpetrado por las Farc, que dejó 36 muertos. La inteligencia militar y policial no logró detectar o reaccionar a tiempo ante la mayoría de estos actos violentos. Una semana después, a pesar del refuerzo de tropas en la zona, el Estado aún no ha dado un contragolpe efectivo contra los responsables de la masacre, aunque se reportan 10 capturas y la destrucción de 17 explosivos.

La pregunta central es cómo, en una región donde las comunidades sufren diariamente el control de grupos criminales, nadie alertó a las autoridades sobre un plan terrorista que requirió horas de preparación en una vía estratégica del país, con el riesgo evidente de causar múltiples víctimas. La explosión en Cajibío, ocurrida el 25 de abril, fue detonada por más de 500 kilos de pentolita escondidos en las alcantarillas de la Panamericana, donde decenas de conductores y pasajeros estaban retenidos ilegalmente.

Las investigaciones apuntan al bloque Occidental del Estado Mayor Central (Emc), liderado por Iván Idrobo, alias Marlon, una facción que ha escalado su violencia en Cauca y Valle, con al menos 2.651 integrantes y 11 frentes. Marlon, quien en el pasado participó en negociaciones de paz, ahora tiene una recompensa de 5.000 millones de pesos.

Su grupo impone un régimen de terror en la región, con retenes ilegales, horarios de cierre para comercios, carnetización de la población y restricciones para recibir visitas. Las familias, temerosas de que sus hijos sean reclutados desde los 12 años, buscan sacarlos de la zona.

En Argelia, sur del Cauca, los habitantes describen una vida bajo el yugo de los criminales: a las 10 de la noche todo el mundo debe estar en casa y a las 7 de la noche los comercios cierran. El gobernador Octavio Guzmán ha exigido una respuesta más contundente del Gobierno de Gustavo Petro, quien, aunque condenó los ataques, negó que el país esté en crisis de seguridad.

El Consejo Regional Indígena del Cauca advierte que las disidencias han abandonado cualquier pretensión política, mientras sectores políticos y de derechos humanos critican la falta de presencia estatal en la región. La Corte Penal Internacional podría ser un recurso, pero en el terreno, los grupos armados actúan con impunidad. Analistas señalan que las puertas giratorias en los procesos de paz, donde excombatientes vuelven a delinquir y aún así acceden a nuevas negociaciones, han agravado la crisis humanitaria.

El año pasado, el Catatumbo vivió el mayor desplazamiento forzado de la historia por la violencia del Eln, y ahora el Cauca enfrenta una situación similar. Las agencias de inteligencia identifican al bloque Jacobo Arenas, con estructuras como ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, como responsables de la delincuencia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Recientemente, se habría creado un nuevo grupo autodenominado ‘Andrés Patiño’, sumándose a la escalada de violencia





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