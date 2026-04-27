Masacre en el Cauca: Ataque de Disidencias de 'Iván Mordisco' Deja 20 Civiles Muertos

Un devastador ataque con explosivos perpetrado por disidencias del grupo armado liderado por 'Iván Mordisco' en la Vía Panamericana, Cauca, ha cobrado la vida de 20 civiles y ha dejado decenas de heridos. La comunidad local está de luto y exige justicia.

Un ataque devastador perpetrado por disidencias del grupo armado liderado por ' Iván Mordisco ' ha sumido en el luto a aproximadamente veinte familias en el departamento del Cauca , Colombia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado la identificación de 19 víctimas, mientras que el gobernador Octavio Guzmán eleva la cifra total a 20 civiles fallecidos. Este trágico incidente, ocurrido el 25 de abril, se describe como el ataque más brutal contra la población civil en décadas en la región. Las autoridades han prometido una mayor presencia institucional y un enfoque integral para responder a este acto terrorista.

El informe más reciente detalla 20 civiles muertos, incluyendo 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad. Además, se reportan 36 heridos, con tres en estado crítico en unidades de cuidados intensivos y cinco menores de edad que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Las víctimas viajaban en autobuses y vehículos particulares a lo largo de la Vía Panamericana, una ruta crucial que conecta el interior del país con el suroccidente colombiano.

Esta carretera se ha convertido en un foco de inseguridad en los últimos dos años, marcada por atentados, secuestros y robos perpetrados por grupos armados, especialmente las disidencias de las Farc al servicio de 'Iván Mordisco', en colaboración con la delincuencia común y bandas criminales. La explosión de un artefacto oculto en el sistema de alcantarillado, el 25 de abril, en el sector El Túnel, cerca del municipio de Cajibío, fue la causa de la mayoría de las muertes.

La mayoría de las víctimas residían en la vereda La Palma, una pequeña localidad de aproximadamente 500 personas perteneciente al corregimiento La Pedregosa, también en Cajibío. La comunidad de La Pedregosa, en un comunicado, se describe a sí misma como un 'territorio de paz' que ahora se encuentra de luto, destacando su compromiso con la construcción de paz desde la autonomía y la participación ciudadana.

El comunicado lamenta la pérdida de más de una decena de personas que participaban activamente en procesos de vida pacífica y denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la paz consagrados en la Constitución Política de Colombia. Entre las víctimas se encuentran figuras clave de la comunidad local, como José Ciro Puliche, un conductor de 'chiva' (autobús rural) de 61 años, conocido por transportar a los campesinos de la región a los mercados de fin de semana.

También se identificaron a Daniela Valencia Holguín, de 26 años, y Teodomira Salazar Navia, de 78 años, ambas residentes de La Palma, siendo esta última una agricultora dedicada toda su vida al campo. Otras víctimas pertenecientes a la misma familia incluyen a Etelvina Valencia, Liliana Valenzuela Valencia y Clemencia Valencia. Virgelina Valencia, residente de La Granja, y Florinda Méndez, de La Palma, también figuran en la lista de fallecidos.

Además, se identificaron a Andrea Golondrino, Luz Dary Solarte, Libia Flor, residentes del sector rural de Carpintero, y Alirio Medina, de La Pedregosa. Un golpe particularmente duro fue la pérdida de Patricia Mosquera, líder comunitaria y funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), quien integraba el consejo comunitario del corregimiento El Puro, en el municipio de El Patía.

La CRC y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) expresaron su profundo pesar por la pérdida de Patricia, destacando su compromiso con la defensa del medio ambiente y la construcción de paz en la región. Este ataque subraya la persistente amenaza que representan los grupos armados ilegales en el Cauca y la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y promover el desarrollo social en las zonas afectadas





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