Masacre en Ginebra, Valle del Cauca: Tres muertos y un herido en ataque armado

Un ataque armado en la zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, dejó un saldo de tres personas fallecidas y un adolescente herido. Las autoridades investigan las causas y posibles responsables, incluyendo la participación de grupos armados ilegales.

Un nuevo episodio de violencia ha estremecido al municipio de Ginebra , en el Valle del Cauca. Un ataque armado , perpetrado en la zona rural, ha dejado un saldo de tres personas asesinadas y un adolescente de 16 años gravemente herido. La comunidad local se encuentra conmocionada ante este acto brutal que ha sembrado el luto y la preocupación en la región.

Las investigaciones iniciales sugieren una posible escalada de la violencia, lo que ha llevado a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes. La rápida respuesta de las autoridades y la coordinación interinstitucional son cruciales para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, devolviendo así la tranquilidad a la población de Ginebra.\Según los primeros reportes, los atacantes se presentaron en una vivienda y obligaron a salir a cuatro miembros de una misma familia, conocidos en la comunidad con el alias de “Los Tolimita”. Posteriormente, estas personas fueron conducidas a unos 50 metros de la vivienda, a una vía rural, donde fueron obligadas a arrodillarse antes de ser ejecutadas con disparos a corta distancia. Entre las víctimas mortales se encuentra el hermano gemelo del menor herido, un hecho que ha profundizado el dolor y la consternación en la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Yilber Adrián López (46 años), Pablo Auce (27 años) y Jhoan López Díaz (16 años). El adolescente herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica especializada. El alcalde de Ginebra, tras celebrar un consejo de seguridad extraordinario, confirmó la gravedad de la situación y expresó su compromiso de trabajar incansablemente para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.\El alcalde de Ginebra, al concluir el consejo de seguridad, señaló la complejidad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar las causas del ataque y los posibles responsables. Las autoridades están considerando diversas hipótesis, entre ellas la posible participación de grupos armados ilegales que operan en la zona. “Hay varias líneas de investigación, donde al parecer tiene que ver con grupos armados que han atacado a estas personas y, por ende, a la situación que hoy tenemos. Todo esto es materia de investigación”, indicó el mandatario local. El alcalde aseguró que las autoridades están trabajando de manera coordinada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y todas las fuerzas especiales del Estado para esclarecer el crimen y llevar la tranquilidad a la comunidad. “Estamos investigando con el CTI y todas las fuerzas especiales del Estado para lograr aclarar esta situación. Vamos a estar informándole a la comunidad de este desenlace y de estas investigaciones, todo esto para tranquilidad de los ginebrinos y de todos los vallecaucanos”, concluyó el alcalde, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La comunidad espera con ansias el avance de las investigaciones y confía en que se haga justicia para las víctimas





Ginebra Valle Del Cauca Ataque Armado Asesinato Violencia Grupos Armados

