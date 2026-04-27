Masacre en La Pedregosa: Una Crisis de Seguridad en el Suroccidente Colombiano

Trece personas asesinadas en un ataque terrorista en Cajibío, Cauca, evidencian la grave crisis de seguridad que vive el suroccidente colombiano, exacerbada por el narcotráfico y la minería ilegal. La comunidad clama por la paz y el respeto a los no combatientes.

El suroccidente colombiano se encuentra sumido en una de las crisis de seguridad más severas de su historia reciente, caracterizada por una escalada alarmante de violencia que ha impactado profundamente a la población civil.

El departamento del Cauca, en particular, ha sido escenario de una tragedia desgarradora en el municipio de Cajibío, donde la comunidad de La Pedregosa vive un duelo colectivo tras el brutal asesinato de trece de sus habitantes. Estas víctimas, personas humildes y trabajadoras, fueron atacadas mientras se desplazaban en una 'chiva', un medio de transporte tradicional utilizado para sus actividades diarias de mercado y sustento.

Este acto de barbarie ha sumido a la región en un profundo estado de consternación y dolor. La masacre de La Pedregosa ha golpeado especialmente a las mujeres y a los adultos mayores, quienes representaban la mayoría de las víctimas. Según testimonios de lideresas locales como María Ovidia Palechor, nueve de los fallecidos eran mujeres, muchas de ellas amas de casa, y personas de la tercera edad que dedicaban sus vidas al trabajo en el campo.

Estas personas se desplazaban por las rutas habituales para comercializar sus productos básicos, como café, yuca y panela, en los mercados locales, buscando asegurar el sustento de sus familias. Palechor describió la situación como 'lamentable, dolorosa e indignante', recordando que esta región ya había sufrido las consecuencias del paramilitarismo a principios del siglo XXI.

La lideresa enfatizó la vulnerabilidad de su comunidad, destacando que la construcción de paz se realiza desde la práctica diaria, desde la unión y el tejido social, y que su gente no desea ser parte del conflicto, sino vivir al margen de él. El clamor de la comunidad es por la vida, por el respeto a los no combatientes y por una solución negociada que ponga fin a esta espiral de violencia.

La violencia actual en Cajibío es particularmente incomprensible para sus habitantes, ya que se dirige contra ciudadanos que no tienen ninguna relación con los grupos armados. Palechor hizo un llamado urgente a una salida negociada que garantice la protección de la población civil, expresando su incomprensión ante el sufrimiento infligido a personas humildes en un departamento que ya ha vivido demasiada tragedia.

La comunidad insiste en que su único deseo es cultivar la tierra y vivir en paz, lejos de las dinámicas de guerra que amenazan con destruir sus hogares y sus vidas. Han solicitado durante más de 25 años ser excluidos del conflicto, que se ponga fin a las masacres, a las acusaciones infundadas y a los desplazamientos forzados.

La situación en el suroccidente colombiano se agrava aún más con la escalada del 'narcoterrorismo', como lo ha calificado la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Según la mandataria, los grupos disidentes han aprovechado los ceses al fuego previos para fortalecerse tecnológicamente y financieramente, y han intensificado sus ataques en la región.

En el último fin de semana, se registraron cerca de 30 ataques, incluyendo el uso de drones contra la fuerza pública y la quema de vehículos de carga en Jamundí. Estas acciones, según Toro, son una respuesta a la incursión del Ejército en zonas que antes estaban fuera del alcance de la institucionalidad, buscando generar un clima de temor en la sociedad civil.

La gobernadora ha denunciado que el narcotráfico y la minería ilegal son los principales motores de esta violencia, y ha instado a una respuesta contundente por parte del gobierno nacional para proteger a la población y restablecer el orden público. La situación exige una atención urgente y una estrategia integral que aborde las causas estructurales del conflicto y garantice la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas





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