Masacre en la Plaza Mayor de Cracovia deja 6 muertos y 16 heridos

La Plaza Mayor de Cracovia fue escenario de un tiroteo que dejó 6 muertos y 16 heridos el 8 de noviembre. La víctima incluye ciudadanos británicos y alemanes.

Un ataque armado devastó la Plaza Mayor de Cracovia, una de las zonas turísticas más concurridas de Polonia, el sábado 8 de noviembre. Este incidente trágico resultó en la muerte de seis personas y dejó a otras dieciséis con lesiones graves que requirieron atención médica inmediata.

Detalles del ataque armado en Polonia

La violencia comenzó aproximadamente a las 15:00 horas cuando un hombre de 24 años condujo un vehículo a alta velocidad hacia la plaza histórica. El sospechoso, quien llevaba el rostro cubierto y vestía prendas que simulaban un uniforme, desembarcó inmediatamente para iniciar un tiroteo indiscriminado contra los civiles presentes.

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El pánico se apoderó de los asistentes, quienes corrieron hacia restaurantes, cafeterías y edificios cercanos para encontrar refugio. Las autoridades confirmaron un balance oficial de seis fallecidos y dieciséis heridos. Entre las víctimas mortales se identificó a un ciudadano británico, lo que indica el alcance internacional de la tragedia.

Los heridos incluyen a cinco extranjeros provenientes de Alemania, Reino Unido, Portugal, Rusia y Austria. Dos de estos pacientes ya habían sido dados de alta del hospital en el momento de la redacción del reporte. Entre los lesionados se encuentran dos agentes de policía y el propio sospechoso, quien fue abatido por las fuerzas del orden antes de su captura.

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El sospechoso y su entorno familiar

El presunto atacante permanece en estado crítico en un hospital de Cracovia, donde ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas tras ser capturado. El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, declaró que el joven tenía opiniones muy radicales, aunque aún no se ha determinado la motivación exacta detrás del ataque.

Las autoridades encontraron varias armas en el vehículo del sospechoso. Kierwinski especificó que el hombre utilizó un arma automática. Una de las hipótesis principales de la investigación sugiere que el arma fue obtenida en la vivienda familiar, dado que el padre del atacante poseía permiso de armas.

La policía realizó un procedimiento en la residencia familiar del joven en Ostrowiec Swietokrzyski, una localidad ubicada a aproximadamente dos horas en coche al noreste de Cracovia. Durante esta operación, hallaron tres cuerpos adicionales en la casa.

Las autoridades confirmaron que los fallecidos en la vivienda eran los padres del sospechoso, de 53 y 52 años, y su hermana, de 20 años. Todos presentaban heridas de bala y se asume que murieron como consecuencia de los disparos en ese momento.

Posiciones oficiales y medidas nacionales

El primer ministro polaco, Donald Tusk, había anticipado previamente que las víctimas encontradas en la casa pertenecían al entorno familiar más cercano del atacante. Tras el ataque, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, firmó un decreto estableciendo el 8 y el 9 de noviembre como jornadas de luto nacional.

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La decisión del jefe de Estado fue respaldada por el gobierno. Donald Tusk anunció formalmente que el domingo y el lunes se declararían días de duelo nacional en todo el territorio polaco para honrar a las víctimas de esta masacre.

Marcin Kierwinski explicó que unidades antiterroristas participan activamente en los procedimientos de investigación. El ministro descartó, por el momento, la existencia de indicios que apunten a otros atacantes o a una conspiración más amplia.

Consecuencias y próximos pasos

La investigación continúa con un enfoque en determinar si existieron cómplices o si el ataque fue un acto aislado impulsado por la radicalización individual. Las fuerzas del orden mantienen la escena del crimen y la residencia familiar bajo estricto control forense.

El impacto en la comunidad local y el sector turístico es significativo. La Plaza Mayor, habitualmente bulliciosa, queda marcada por la tragedia y la luto oficial que se extiende durante varios días. Los ciudadanos y las autoridades siguen cooperando para esclarecer todos los detalles del evento.