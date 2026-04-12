Masacre en Maicao, La Guajira: Policía confirma cinco fallecidos en ataque armado

El Departamento de Policía de La Guajira informa sobre una masacre en Maicao, donde cinco personas perdieron la vida en un ataque armado. Las autoridades investigan los hechos ocurridos en el barrio Villa Mery y solicitan colaboración ciudadana.

Mediante un comunicado a la opinión pública, el Departamento de Policía de La Guajira informó sobre los trágicos eventos ocurridos la mañana del domingo 12 de abril en el municipio de Maicao . La información preliminar, aún sujeta a verificación, indica el fallecimiento de cinco personas.

Testigos presenciales relatan que hombres armados perpetraron un ataque violento utilizando armas de fuego tipo fusil, dirigiendo sus disparos contra un grupo de jóvenes que se encontraban en un establecimiento ubicado en el barrio Villa Mery, dentro del perímetro urbano de la localidad fronteriza. La comunidad ha expresado su consternación ante este acto de violencia sin precedentes, que ha interrumpido la tranquilidad y seguridad de la zona. \Tras el conocimiento del suceso, unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar de los hechos, asegurando el perímetro para iniciar las investigaciones correspondientes. Se han desplegado equipos especializados en criminalística y recolección de pruebas, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen. Las autoridades han manifestado su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, para agilizar la investigación y llevar a los culpables ante la justicia. El comunicado oficial de la Policía Nacional reitera su firme compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de La Guajira, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la población y restaurar la paz en la comunidad.\El Departamento de Policía La Guajira ha instado a la ciudadanía a colaborar activamente con las autoridades, proporcionando cualquier información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento de este lamentable evento. Se han dispuesto líneas telefónicas y otros canales de comunicación para recibir denuncias y testimonios, garantizando la absoluta confidencialidad de la información proporcionada. La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la investigación y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley. Las autoridades reiteran su llamado a la calma y a la confianza en las instituciones, al tiempo que aseguran que se están realizando todos los esfuerzos posibles para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia, trabajando incansablemente para prevenir futuros actos de violencia y proteger la vida y la integridad de los habitantes de La Guajira





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masacre Maicao La Guajira Violencia Policía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ecopetrol y Hocol crearán comunidad energética en La GuajiraContempla instalación de sistemas solares fotovoltaicos en las dos sedes del Colegio San Rafael del Pájaro, así como en el centro de salud del corregimiento y en la planta desalinizadora.

Read more »

Nueve de ‘Los Pachenca’ muertos y tres soldados heridos tras combates en La GuajiraLa operación se registró en la vereda Kamuishisain, área rural del municipio de Uribia, en el norte del país.

Read more »

Operación de la Fuerza Pública en La Guajira: Nueve miembros de 'Los Pachenca' muertosEl ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informa sobre la operación en La Guajira contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), resultando en la muerte de nueve miembros y la invitación a alias Naín a entregarse a las autoridades. Se detalla la incautación de armas, vehículos y material ilícito.

Read more »

Tres de las víctimas de masacre en Popayán habían estado en política; ¿quiénes eran?DOLAR

Read more »

En el Cesar, Magdalena y La Guajira se recrudece la violenciaEl confinamiento no solo se produce a raíz de los enfrentamientos, sino de la misma presencia de los actores armados que controlan todo movimiento.

Read more »

Joven mototaxista venezolano asesinado en Barrancas, La GuajiraUn joven mototaxista venezolano fue encontrado muerto en Barrancas, La Guajira, tras ser atacado con arma de fuego. Las autoridades investigan los motivos del homicidio.

Read more »