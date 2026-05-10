Un ataque Arma de pálido en Palmira, Magdalena, ha dejado en total cuatro muertos y otras dos heridas. Gracias a una rápida réacción policial, cinco presuntos responsables han sido capturados y los elementos incautados subiran ante la Fiscalia para responder por los delitos de homicidio y pórtes de armas de fío.

La violencia se desat'o en el corregimiento de Palmira, jurisdi'cion del municipio de Pueblo Viejo, en Magdalena, donde en la noche de este sábado cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas.

Se trataban de familiares durante la cual fue atacada por un grupo de hombres armados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los hechos ocurrieron en el barrio La Esperanza, donde una familia numerosa estaba despidiendo miembros cuando la violencia se derram'o sobre ellos, acabando con la vida de Mario Guti'e'er Bravo, Jos'e Guti'e'er Sevilla y los hermanos Alberto y Jos'e Guti'e'er Corrales, siendo el límite solo un adolescente.

Añade las balas etwen Bravo y Harlintom Súpis, quienes permanecen bajo observación médica en un centro hospitalario





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