Masacre en Popayán: Al menos seis personas asesinadas en zona rural del Cauca

Una nueva masacre sacude el departamento del Cauca, con al menos seis personas asesinadas en la zona rural de Popayán. Las autoridades investigan los hechos mientras la comunidad se encuentra en estado de alerta.

Una nueva tragedia sacude el departamento del Cauca . El miércoles 9 de abril, una masacre fue reportada en la zona rural de Popayán , específicamente en los límites con el municipio de Cajibío, en la vereda La Meseta, a la altura del cruce San Alfredo. Información preliminar indica que al menos seis personas fueron asesinadas al interior de una vivienda. Un sobreviviente, herido de gravedad, logró escapar del lugar, lo que ha permitido alertar a las autoridades sobre la gravedad de la situación.

La noticia se conoció gracias a una llamada a la línea de emergencia 123 de la Policía, realizada hacia las 11:55 de la mañana. En esta llamada, se reportó la posible presencia de múltiples cuerpos sin vida en el sector. Sin embargo, la confirmación oficial del número exacto de víctimas, así como sus identidades, edades y género, aún está pendiente, según un reporte preliminar de las autoridades al que tuvo acceso El Tiempo. Las autoridades, en coordinación con la comunidad, se encuentran en plena labor de verificación de los hechos y la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido. La complejidad de la situación se ve acentuada por los continuos problemas de orden público que azotan la zona, dificultando las labores de respuesta y atención. El acceso al área ha sido complicado por la presencia de grupos armados ilegales. Una ambulancia que se dirigía al lugar, con el objetivo de brindar atención médica, fue interceptada por hombres armados, quienes impidieron su ingreso y la obligaron a regresar al centro de la ciudad. Esta circunstancia ha retrasado considerablemente la atención a los heridos y ha obstaculizado el levantamiento de información en el lugar de los hechos, retrasando el proceso de investigación. \Este lamentable evento marcaría la masacre número 36 registrada en Colombia en lo que va de 2026. Es importante recordar que el pasado 26 de marzo, también en la zona limítrofe entre Popayán y Cajibío, se registró la masacre número 35. En ese incidente, tres cuerpos fueron hallados incinerados dentro de un vehículo, dos en el baúl y uno en el asiento trasero, presumiblemente atados. Las víctimas de este último evento no fueron identificadas, lo que dificulta aún más el proceso de duelo y la búsqueda de justicia para las familias afectadas. La Defensoría del Pueblo, antes de estos trágicos sucesos, ya había emitido alertas sobre el alto riesgo que enfrentaba la población civil en la zona. Estas advertencias se basaban en la presencia y las acciones de actores armados ilegales que ejercen control territorial y limitan la movilidad de los habitantes. Según las alertas, citadas por Indepaz, estructuras como el frente Jaime Martínez del Bloque Occidental EMC, junto con bandas locales, tienen injerencia en el área. Estas estructuras, además de atentar contra la vida de civiles, dificultan el trabajo de las autoridades, impidiendo el desarrollo normal de las actividades y creando un clima de temor generalizado en la comunidad. La repetición de estos actos de violencia demuestra la urgencia de fortalecer la presencia del Estado, garantizar la seguridad de la población y llevar ante la justicia a los responsables de estas atrocidades. Las investigaciones, en curso, buscan esclarecer los móviles de estos crímenes y determinar las responsabilidades para que puedan ser judicializados los autores materiales e intelectuales de la masacre.\El contexto de esta masacre revela una preocupante situación de violencia en el Cauca, un departamento con una larga historia de conflicto armado y presencia de múltiples actores ilegales. La persistencia de estos grupos armados, su capacidad de operar y perpetrar actos de violencia, y la falta de control territorial por parte del Estado, plantean serios desafíos para la seguridad y la protección de los derechos humanos en la región. La incapacidad de las autoridades para prevenir estos actos de violencia, así como la falta de una respuesta efectiva ante ellos, genera un clima de impunidad que alimenta la espiral de violencia. Es fundamental que el Estado despliegue todos los recursos necesarios para combatir a estos grupos armados, desarticular sus estructuras criminales y garantizar la protección de la población civil. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad, mejorar la capacidad de inteligencia y coordinación entre las diferentes instituciones, y promover la participación activa de la comunidad en la construcción de la paz. Además, es esencial que se implementen políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la justicia y la presencia de economías ilícitas. Solo así será posible construir una sociedad más segura y justa para todos los habitantes del Cauca





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