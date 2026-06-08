Masacre en Soledad: sicario asesinó a tres personas y dejó cuatro heridos en un establecimiento comercial

La ciudad de Soledad ha sido testigo de una masacre en la que un sicario asesinó a tres personas y dejó cuatro heridos en un establecimiento comercial.

La ciudad de Soledad ha sido testigo de una masacre en la que un sicario asesinó a tres personas y dejó cuatro heridos en un establecimiento comercial .

La víctima mortal fue un hombre que se encontraba registrando una anotación judicial por concierto para delinquir. Las autoridades aún no han determinado los móviles del ataque, pero se están llevando a cabo investigaciones para dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia que ha enlutado a varias familias del municipio.

En paralelo, la Policía Metropolitana y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía están realizando una serie de actividades investigativas, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del sector, entrevistas a testigos y el análisis de otros elementos materiales probatorios. La situación de seguridad en Soledad ha sido un tema de preocupación en las últimas semanas y vuelve a encender las alarmas por la actividad de grupos delincuenciales que han llevado a homicidios selectivos, extorsiones y enfrentamientos en el municipio.

Mientras tanto, en la ciudad de Barranquilla, más de 1.000 policías se preparan para vigilar durante la final de Junior, lo que podría llevar a un repunte en las ventas de bares y restaurantes debido a la fiebre rojiblanca. La ciudad también está tomando medidas para abordar la situación de seguridad en Soledad, incluyendo la plantación de 200 mil árboles para dar con los responsables del ataque y mejorar la seguridad en el municipio





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